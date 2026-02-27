Punta Arenas,
27 de febrero de 2026

MAGALLÁNICO CARLOS LAULER REGRESA A LA SELECCIÓN CHILENA DE BÁSQUETBOL Y BUSCA EL TRIUNFO CLAVE RUMBO AL MUNDIAL JUGANDO DE LOCAL EN VALDIVIA

​El alero puntarenense vuelve a la Roja cestera tras dos años fuera de la nómina y disputará partidos decisivos del proceso clasificatorio internacional.

IMG-20260226-WA0282

El basquetbolista magallánico Carlos Lauler Zañartu concretó su esperado regreso a la selección chilena adulta de básquetbol, instancia en la que disputará dos compromisos internacionales jugando como local en el gimnasio Antonio Azurmendi de Valdivia, con el objetivo de acercar a Chile a la clasificación mundialista.

El alero, recientemente incorporado al Club Deportivo Valdivia tras destacar en Español de Osorno, vuelve a vestir la camiseta nacional luego de dos años fuera de las convocatorias producto de lesiones y su participación en el circuito 3x3. Desde la concentración, Lauler valoró este retorno señalando que han sido jornadas intensas de preparación y que el plantel buscará hacerse fuerte en casa para conseguir los triunfos necesarios.

Respecto al desafío deportivo, el jugador indicó que el proceso representa una oportunidad para que el básquetbol chileno vuelva a competir al más alto nivel internacional. Chile enfrentará a Colombia este 27 de febrero y posteriormente a Venezuela el 2 de marzo, encuentros claves dentro del camino clasificatorio y donde el respaldo del público será determinante.

El crecimiento deportivo del seleccionado ha sido destacado por referentes del básquetbol nacional y autoridades regionales, quienes valoran su resiliencia y trayectoria, forjada desde Magallanes hacia el alto rendimiento. Formado en el sur del país y heredero de una tradición familiar ligada al deporte, Lauler se consolida hoy como uno de los principales representantes del básquetbol magallánico en el escenario internacional.

Fuente: Alejandro Avendaño López

FALLECIÓ CARLOS SANTOS MANSILLA, EXJUGADOR E HISTÓRICO DIRIGENTE DEL BÁSQUETBOL PUNTARENENSE

