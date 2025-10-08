EQUIPO DE BÁSQUETBOL FEMENINO U14 DEL LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO SE CORONA CAMPEÓN DEL FEBAES ESCOLAR

El equipo de básquetbol femenino U14 del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano tuvo una destacada participación en el Torneo Internacional de Básquetbol Escolar FEBAES 2025, realizado en Puerto Natales entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre. El torneo reunió a delegaciones escolares de distintos países de Sudamérica, constituyéndose como una instancia deportiva relevante y en constante crecimiento en el ámbito escolar internacional.

​

En esta edición participaron equipos provenientes de Perú, Ecuador, Argentina y Chile, entre ellos: IE Isaac Newton de Huánuco (Perú), U. E. Sor Teresa Valsé de Cuenca (Ecuador), Escuela 28 de Noviembre y Escuela Río Turbio (Argentina), además de Saint George’s College, Bic. San Francisco Javier de Los Vilos, Liceo Bicentenario María Mazzarello y el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, representando a Chile.

​

Las jugadoras salesianas, dirigidas por el técnico Marcos Velásquez, mantuvieron un rendimiento destacado durante todo el campeonato, llegando invictas a la final. En el partido decisivo, lograron imponerse al Liceo Bicentenario María Mazzarello por 68 a 57, obteniendo así el título de campeonas sudamericanas.

​

Durante la ceremonia de premiación, la jugadora Amanda Montecinos recibió el reconocimiento “Espíritu FEBAES” por su dedicación y actitud deportiva, mientras que el entrenador Marcos Velásquez fue distinguido en representación del colegio por la participación del colegio en el torneo.

​

Con este triunfo, el equipo de básquetbol femenino U14 se convierte en bicampeón del torneo, revalidando el título obtenido en la edición 2024. Este resultado refleja el trabajo, la disciplina y el esfuerzo de las integrantes del equipo y consolida la presencia del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano en competencias deportivas escolares de nivel internacional.

​

