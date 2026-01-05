PUNTAJES PAES 2026 EN MAGALLANES: CONOCE A LOS ESTUDIANTES QUE DESTACARON A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

La entrega oficial de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026 dejó un balance altamente positivo para Magallanes. Jóvenes de distintos colegios de Punta Arenas lograron puntajes nacionales y regionales, consolidando el trabajo formativo de sus comunidades educativas y el esfuerzo sostenido de los estudiantes durante su etapa escolar.

Entre los establecimientos con resultados sobresalientes se encuentran el Colegio Alemán, el Colegio Británico, el Colegio Charles Darwin y el Liceo San José, cuyos alumnos y alumnas alcanzaron máximos reconocimientos en distintas pruebas, especialmente en Matemática I.

El Colegio Alemán concentró una importante cantidad de reconocimientos. Isidora Mandujano Grace, Lukas Buljan Ivelic y Gustavo Montero Bahamondes obtuvieron puntaje nacional en Matemática I (1.000 puntos), mientras que Josefa Soto Jara alcanzó puntaje regional en la prueba de Historia, reafirmando el sólido desempeño académico del establecimiento.

​

Además, la ex estudiante del Colegio Alemán Sofía Villarroel Pérez obtuvo el reconocimiento a la Trayectoria Académica. Esta es una distinción que reconoce a estudiantes que, durante su enseñanza media, mantuvieron un alto rendimiento académico de manera constante, considerando su contexto educativo. No mide solo un “buen resultado PAES”, sino el mérito académico a lo largo del tiempo. Además, de Villarroel otros 14 estudiantes magallánicos obtuvieron este reconocimiento.

El Liceo San José destacó con dos puntajes nacionales en Matemática I. Matías Francisco Puentes Guzmán, de 4° Medio B – Giacomuzzi, obtuvo 1.000 puntos en Matemática, además de 794 puntos en Lenguaje y 808 puntos en Ciencias. A él se suma Matías Condemarín, de IV Medio C – Scomparin, quien también alcanzó 1.000 puntos en Matemática, junto con 972 puntos en Lenguaje y 907 puntos en Ciencias.

En el Colegio Británico, Sebastián Huepe Bravo logró puntaje nacional en Matemática I (1.000 puntos), y Antonia Covacevich Amézaga obtuvo puntaje regional en la prueba de Ciencias, destacando en una de las evaluaciones más exigentes del proceso.

Por su parte, el Colegio Charles Darwin sumó dos puntajes nacionales en Matemática I, obtenidos por Sofía Rivas y Joaquín Ojeda.



El Colegio Cruz del Sur fue el único establecimiento educacional de la región que ingresó al selecto grupo de los 100 colegios con los mejores resultados PAES Admisión 2025 del DEMRE, alcanzando el puesto 92 de la lista.



​Con los puntajes ya en mano, ahora se abre la etapa de postulación centralizada, que se extenderá hasta el 8 de enero de 2026. Este es un momento crucial para decidir las carreras y universidades que los jóvenes magallánicos desean estudiar, proyectando así su futuro académico y profesional.

