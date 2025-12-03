JOVEN EN REINSERCIÓN SOCIAL RINDIÓ LA PRUEBA PAES 2025 EN CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL

Para A. P., el día comenzó temprano como ocurrió con las 2.477 personas que se encontraban inscritas en la región de Magallanes para rendir la prueba PAES 2025. A. P., lo hizo en la sala de clases del Centro de Cumplimiento Juvenil de Punta Arenas, uno de los 11 locales de rendición habilitados para este proceso, siendo el único joven que se sentó frente a los examinadores Demre.

Sin embargo, y junto a él, otros 5 jóvenes, todos de género masculino, también rindieron la PAES, a pesar de estar cumpliendo sanciones y medidas cautelares en el Servicio de Reinserción Social Juvenil, ya sea en centros privativos de libertad o en programas del medio libre, en modalidades como Internación Régimen Cerrado (IRC), Libertad Asistida Especial con Internación Parcial (LAE IP), Libertad Asistida Simple (LAS), Salida Alternativa (SA) y Servicio en Beneficio a la Comunidad (SBC).

Cada uno de estos 6 jóvenes comenzaron esta mañana a soñar con su futuro.

Condiciones de rendición





La sala de clases del Centro de Cumplimiento Juvenil de Punta Arenas, ubicado en el sector de Río de los Ciervos, fue esta mañana testigo del esfuerzo del joven A. P., quien rindió la prueba de Competencia Lectora, y continuará con la electiva de Ciencias, Competencia Matemáticas 1 e Historia y Ciencias Sociales, las que pudo preparar con la colaboración de la Fundación Fide XII que, gracias a un convenio suscrito con el Servicio de Reinserción Social Juvenil, brindan apoyo educacional en el Centro IP IRC LAE IP para nivelar estudios a jóvenes que cumplen sanción.

Hasta este Local de rendición, llegaron 2 examinadores de Demre, como se establece en cualquier otra sede de rendición de la PAES, portando los facsímiles y validando el proceso. En esta línea, cabe destacar que aquellos jóvenes que están en programas en medio libre o en centros con internación parcial, rinden la prueba en la sede asignada por Demre.

Apoyo educacional





El proceso fue llevado a cabo gracias al apoyo del Coordinador de Educación del Centro IP IRC LAE IP, Rodrigo Oyarzún, quien además es profesor y contraparte ante el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile. Él también colabora en la inscripción de los jóvenes y la forma en que se les entregan los puntajes, entre otros aspectos.

Para el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, "el esfuerzo y compromiso de A. P., al haberse preparado durante este año para rendir la PAES es un claro ejemplo de superación más allá de las circunstancias que a este joven le ha tocado vivir. Este joven nos demuestra que la educación puede transformar vidas y construir un mejor mañana brindando la oportunidad de aprender y crecer". Además, destacó en este proceso el trabajo que realizan todos los funcionarios del Servicio "para garantizar el derecho a la educación que es una de las herramientas clave para construir nuevas oportunidades y un pilar fundamental para la reinserción social", agregó.

Tras rendir la prueba de Comprensión Lectora, el joven A. P., señaló que "estaba un poco compleja, pero pude responderla con algo de tiempo a favor, a pesar de los largos textos que me tocó revisar", dijo. Agregó que se sintió inicialmente bastante nervioso al comenzar el proceso a las 9 de la mañana, pero que luego pudo seguir avanzando en el cuadernillo con mayor tranquilidad.

El joven A. P., dijo finalmente que "espero poder estudiar algo que me guste, siempre relacionado con las matemáticas que son mi fuerte".

Acompañamiento post egreso





Adicionalmente, 2 jóvenes que concluyeron su sanción y se encuentran participando en el programa Postegreso, rindieron también la prueba PAES en la sede delegada para ello. Este acompañamiento es una de las innovaciones del Servicio de Reinserción, que por primera vez acompaña a jóvenes que han cumplido con su medida o sanción por un período de 6 meses.

Se trata de un acompañamiento voluntario, en el cual un profesional de Reinserción los guía en los distintos temas que los ayudarán a que los cambios generados en su proceso de reinserción perduren en el tiempo. De este modo, el joven podrá adquirir confianza para insertarse laboralmente, para conseguir apoyo financiero o de otro tipo y recibir derivaciones a la red intersectorial.

