SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL FORTALECE RELACIONAMIENTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

La actividad organizada por el área de comunicaciones del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes tuvo como objetivo reunir a periodistas, directores y representantes de medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales, con quienes se trabajó arduamente en la difusión institucional en el primer año de instalación de esta nueva institucionalidad de reinserción juvenil.

​



"El objetivo de este encuentro fue fortalecer lazos de colaboración y comunicación con la prensa regional, oportunidad que también se aprovechó para reiterar la política de puertas abiertas que, desde el primer día de esta gestión, ha sido nuestro sello", reiteró César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, al abrir el diálogo con los profesionales.

​



Este, el primer encuentro de este tipo sostenido con los medios de prensa abrió el diálogo constructivo respecto a los énfasis institucionales y los desafíos que se avecinan con el ingreso de la zona central al nuevo Servicio de Reinserción.

"Nuestro servicio se instaló en Magallanes hace exactamente un año. Sin embargo, este proceso de instalación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil se llevó a cabo en tres etapas, con el propósito de ir generando experiencia y fortaleciendo las relaciones entre las distintas instituciones que son parte del sistema de justicia juvenil. La primera etapa comenzó el 13 de enero de 2024 con la llegada del Servicio a 5 regiones del norte, de Arica a Coquimbo. La segunda se inició el 13 de enero de 2025, con la implementación en 8 regiones del sur, entre el Maule y Magallanes. Y la etapa final comienza este 13 de enero de 2026, con la incorporación de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Por lo tanto, ya estamos instalados en todo el país", destacó César Montiel.

​



Junto a lo anterior, Montiel revisó los principales avances del Servicio a un año de su puesta en marcha lo que abrió además el intercambio valioso de opiniones respecto al trabajo desarrollado y las mejoras que se pueden introducir a la estrategia comunicacional regional, de cara al trabajo de 2026, en torno a la reinserción de jóvenes con enfoque de derechos.

Amplia convocatoria





Entre los asistentes estuvieron Moisés Ojeda, director de Radio Magallanes; José Marihueico, propietario de Pepe Noticias; Alfredo Vera, director de Radio Soberanía; Lucas Ulloa, periodista de Diario La Prensa Austral; Christian Jiménez, periodista de Pingüino Multimedia; Macarena Aguilar, periodista de TVN Red Austral; Carola Chávez, periodista de ITV Patagonia y Ricardo Rodríguez, propietario de Ovejero Noticias.

​



En el encuentro, coordinado por la periodista y Encargada de Comunicaciones del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, Paulina Fernández, se valoró el apoyo de medios radiales, televisivos, digitales y escritos. La periodista llamó a sus colegas a seguir informando sobre reinserción social juvenil dentro del marco legal de resguardo de derechos y protección de identidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

​



La jornada contó con la asistencia del Seremi de Justicia y Derechos Humanos (S), René Castro y su equipo de comunicaciones, quienes se sumaron a los saludos por este primer año de gestión, conmemoración que se continuará desarrollando con diversas actividades programas durante todo el mes de enero.

​



Adicionalmente, Reinserción Social Juvenil se comprometió con los medios de prensa a llevar a cabo una jornada de análisis y capacitación técnica sobre cobertura respetuosa de noticias en el marco de la Ley Penal Adolescente y el uso adecuado de conceptos técnicos e imagen de menores de edad, con el fin de fortalecer el trabajo periodístico.

​

