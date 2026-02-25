Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de febrero de 2026

SEGUNDA VERSIÓN DEL PREMIO ANUAL DE DIRIGENCIA SOCIAL: QUEDAN 10 DÍAS PARA POSTULAR EN MAGALLANES

Organizaciones con personalidad jurídica vigente pueden presentar candidaturas hasta el 6 de marzo para reconocer a dirigentes y dirigentas que impactan positivamente en sus comunidades.

Junta de Vecinos

El Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales, abrió el proceso de postulación para la Segunda edición del Premio Anual Dirigencia Social y Comunitaria 2026, iniciativa que busca destacar a líderes sociales cuyo trabajo ha generado un impacto significativo en sus territorios. En la Región de Magallanes, las organizaciones interesadas tienen plazo hasta el 6 de marzo para presentar sus postulaciones.

La convocatoria, que se mantiene abierta desde el 5 de febrero, está dirigida exclusivamente a organizaciones con personalidad jurídica vigente, las que podrán postular a un integrante o incluso a una persona externa que se haya destacado por su liderazgo, compromiso y contribución al bienestar social. A nivel regional, las postulaciones pueden realizarse descargando el formulario desde el sitio www.organizacionessociales.gob.cl y presentando la documentación correspondiente en la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno.

Entre los antecedentes exigidos se encuentran una biografía del o la postulada, documentos que respalden su labor dirigencial, firmas de al menos tres dirigentes de otras organizaciones que apoyen la candidatura, una declaración jurada simple y antecedentes que acrediten el impacto de su trabajo, ya sea en innovación social, desarrollo comunitario, aporte cultural, inclusión, defensa de derechos humanos, descentralización u otras áreas relevantes.

El premio reconocerá entre una y siete personas a nivel nacional, asegurando una distribución territorial equitativa.


PAD: Vasectomía

VASECTOMÍA CON BONO PAD EN MAGALLANES: CUÁNTO SE PAGA Y CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO FONASA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU INFORMA QUE EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO REQUIERE DESOCUPACIÓN TOTAL PREVIA A TOMA DE POSESIÓN

Leer Más

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

MINVU - Avance expropiación Club Hípico_feb26_1
nuestrospodcast
PARRILLA OFICIAL DEL FESTIVAL DE VERANO 2026 (2)

ATENCIÓN PUNTA ARENAS: FESTIVAL DE VERANO 2026 PRESENTA SU PARRILLA OFICIAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Junta de Vecinos

SEGUNDA VERSIÓN DEL PREMIO ANUAL DE DIRIGENCIA SOCIAL: QUEDAN 10 DÍAS PARA POSTULAR EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
rescate turista

RESCATAN A TURISTA CHILENO CON POSIBLE APENDICITIS EN SECTOR LOS CUERNOS DE TORRES DEL PAINE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Matias Ojeda, jugador de TCG Pokemon

JOVEN MAGALLÁNICO DESTACA EN RANKING LATINOAMERICANO POKÉMON