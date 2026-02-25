SEGUNDA VERSIÓN DEL PREMIO ANUAL DE DIRIGENCIA SOCIAL: QUEDAN 10 DÍAS PARA POSTULAR EN MAGALLANES

El Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales, abrió el proceso de postulación para la Segunda edición del Premio Anual Dirigencia Social y Comunitaria 2026, iniciativa que busca destacar a líderes sociales cuyo trabajo ha generado un impacto significativo en sus territorios. En la Región de Magallanes, las organizaciones interesadas tienen plazo hasta el 6 de marzo para presentar sus postulaciones.

La convocatoria, que se mantiene abierta desde el 5 de febrero, está dirigida exclusivamente a organizaciones con personalidad jurídica vigente, las que podrán postular a un integrante o incluso a una persona externa que se haya destacado por su liderazgo, compromiso y contribución al bienestar social. A nivel regional, las postulaciones pueden realizarse descargando el formulario desde el sitio www.organizacionessociales.gob.cl y presentando la documentación correspondiente en la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno.

Entre los antecedentes exigidos se encuentran una biografía del o la postulada, documentos que respalden su labor dirigencial, firmas de al menos tres dirigentes de otras organizaciones que apoyen la candidatura, una declaración jurada simple y antecedentes que acrediten el impacto de su trabajo, ya sea en innovación social, desarrollo comunitario, aporte cultural, inclusión, defensa de derechos humanos, descentralización u otras áreas relevantes.

El premio reconocerá entre una y siete personas a nivel nacional, asegurando una distribución territorial equitativa.

​

