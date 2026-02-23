CON MÚLTIPLES DEPORTES Y UNA LIMPIEZA DE PLAYA SE VIVIÓ UNA NUEVA VERSIÓN DE "LA COSTANERA ES TUYA"

Con una masiva participación de familias, jóvenes y deportistas, este domingo 22 de febrero se desarrolló una nueva versión de "La Costanera es Tuya", iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Municipal de Deportes, que transformó la Costanera del Estrecho en un gran punto de encuentro para el deporte y la vida sana.

La jornada se extendió entre las 11:00 y las 13:00 horas, teniendo como principales escenarios la explanada de las letras de Punta Arenas y las canchas de básquetbol de la Costanera del Estrecho.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el éxito de la actividad. "Fue todo un éxito, con un día espectacular. Para que sepan, 45 jóvenes estuvieron limpiando nuestro borde costero; hubo una corrida, pero también el cierre de nuestras escuelas deportivas municipales, que desarrollamos durante el verano con nueve disciplinas. Seiscientos jóvenes pudieron participar y, además, se suman las actividades realizadas en nuestros talleres infantiles, donde en total más de 1.100 jóvenes participaron durante todo el verano. Fue una gran movilización de jóvenes, ocupando espacios públicos y compartiendo en familia", señaló.

Uno de los hitos de la jornada fue la limpieza del borde costero, organizada por las áreas de Medio Ambiente, Infancia y el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia. Bastián Sanhueza, presidente del Consejo Consultivo, valoró la convocatoria y el impacto de la actividad. "Nos ayudaron a limpiar este borde costero, desde las letras hasta los monumentos que podemos ver más allá. Fue bastante productivo: pudimos recolectar varias bolsas de basura de distinto tipo, como vidrios, plásticos y residuos domiciliarios, además de elementos como neumáticos que encontramos en el sector. Esta actividad me imagino que será una de varias que esperamos realizar durante el año", indicó.

En cuanto al cierre de las Escuelas Deportivas Municipales de Verano, el encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, realizó un balance "más que positivo", resaltando la participación de 600 vecinos en nueve disciplinas. Asimismo, anunció la continuidad de cinco escuelas deportivas entre marzo y diciembre: levantamiento de pesas, atletismo, boxeo, taekwondo y tenis, dirigidas a jóvenes entre 13 y 18 años.

Por su parte, Patricio Ugalde, profesor de la escuela municipal de taekwondo, destacó la experiencia de trabajar con nuevos estudiantes durante el verano, con una asistencia promedio de entre 30 y 35 jóvenes por semana.

Además, durante toda la jornada, la empresa Ortho-Med realizó evaluaciones gratuitas de marcha y pisada a los asistentes. Su representante, Carlos Alvarado, destacó la alta recepción del público. "Desde que comenzamos hubo una fila de personas interesadas. Son instancias que permiten a la comunidad acceder a evaluaciones de salud, y eso beneficia a todos", afirmó.

