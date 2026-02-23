Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de febrero de 2026

CON MÚLTIPLES DEPORTES Y UNA LIMPIEZA DE PLAYA SE VIVIÓ UNA NUEVA VERSIÓN DE "LA COSTANERA ES TUYA"

​La jornada estuvo marcada por el cierre de las Escuelas Deportivas de Verano, una muestra de los talleres infantiles estivales, la corrida Social Run y la limpieza del borde costero.

CT 11
Con una masiva participación de familias, jóvenes y deportistas, este domingo 22 de febrero se desarrolló una nueva versión de "La Costanera es Tuya", iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Municipal de Deportes, que transformó la Costanera del Estrecho en un gran punto de encuentro para el deporte y la vida sana.

La jornada se extendió entre las 11:00 y las 13:00 horas, teniendo como principales escenarios la explanada de las letras de Punta Arenas y las canchas de básquetbol de la Costanera del Estrecho.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el éxito de la actividad. "Fue todo un éxito, con un día espectacular. Para que sepan, 45 jóvenes estuvieron limpiando nuestro borde costero; hubo una corrida, pero también el cierre de nuestras escuelas deportivas municipales, que desarrollamos durante el verano con nueve disciplinas. Seiscientos jóvenes pudieron participar y, además, se suman las actividades realizadas en nuestros talleres infantiles, donde en total más de 1.100 jóvenes participaron durante todo el verano. Fue una gran movilización de jóvenes, ocupando espacios públicos y compartiendo en familia", señaló.

Uno de los hitos de la jornada fue la limpieza del borde costero, organizada por las áreas de Medio Ambiente, Infancia y el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia. Bastián Sanhueza, presidente del Consejo Consultivo, valoró la convocatoria y el impacto de la actividad. "Nos ayudaron a limpiar este borde costero, desde las letras hasta los monumentos que podemos ver más allá. Fue bastante productivo: pudimos recolectar varias bolsas de basura de distinto tipo, como vidrios, plásticos y residuos domiciliarios, además de elementos como neumáticos que encontramos en el sector. Esta actividad me imagino que será una de varias que esperamos realizar durante el año", indicó.

En cuanto al cierre de las Escuelas Deportivas Municipales de Verano, el encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, realizó un balance "más que positivo", resaltando la participación de 600 vecinos en nueve disciplinas. Asimismo, anunció la continuidad de cinco escuelas deportivas entre marzo y diciembre: levantamiento de pesas, atletismo, boxeo, taekwondo y tenis, dirigidas a jóvenes entre 13 y 18 años.

Por su parte, Patricio Ugalde, profesor de la escuela municipal de taekwondo, destacó la experiencia de trabajar con nuevos estudiantes durante el verano, con una asistencia promedio de entre 30 y 35 jóvenes por semana.

Además, durante toda la jornada, la empresa Ortho-Med realizó evaluaciones gratuitas de marcha y pisada a los asistentes. Su representante, Carlos Alvarado, destacó la alta recepción del público. "Desde que comenzamos hubo una fila de personas interesadas. Son instancias que permiten a la comunidad acceder a evaluaciones de salud, y eso beneficia a todos", afirmó.


PS 1

AGENCIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA SUSPENDE PARQUE SOLAR COMUNITARIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RESCATAN A TURISTA BRASILEÑO EXTRAVIADO EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

Leer Más

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

carabineros dientes de navarino
nuestrospodcast
plantas cannabis marihuana

DETIENEN A PROPIETARIO DE VIVIENDA TRAS HALLAZGO DE 105 PLANTAS DE MARIHUANA EN DOMICILIO SINIESTRADO EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
KukuGamer Mundo Geek

KUKUGAMER Y SU HISTORIA DE RESILIENCIA A TRAVÉS DEL GAMING

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
IMG_3344

SOCIOS DEL ROTARY CLUB INTERNATIONAL VISITAN EL CENTRO DE SIMULACIÓN DEL HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS Y CONOCEN SU IMPACTO EN LA FORMACIÓN CLÍNICA