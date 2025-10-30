Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

30 de octubre de 2025

SUBSECRETARIA DEL MINVU INAUGURA PARQUE COSTANERA DEL ESTRECHO E INICIA EL MES DEL URBANISMO EN MAGALLANES

​El nuevo parque de juegos y esparcimiento, con una inversión superior a $1.800 millones, amplía los espacios públicos de calidad en Punta Arenas y marca el inicio del Mes del Urbanismo 2025, en el marco de los 60 años del Minvu.

MINVU - Entrega parque de juegos Costanera_2

Con una jornada familiar y participativa, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta Poblete, encabezó la entrega al uso público del Parque de Juegos y Esparcimiento Costanera del Estrecho, un nuevo espacio que consolida la recuperación del borde costero de Punta Arenas y da inicio al Mes del Urbanismo en la región de Magallanes, bajo el lema “60 años construyendo cambios”.

 

El proyecto, ejecutado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes, consideró una inversión sectorial de $1.830 millones y una intervención de 3.800m² entre Club Hípico y José Velastegui.

 

“Estamos muy contentos como Ministerio, porque este parque muestra cómo el Minvu se despliega en la región, no solo construyendo viviendas, sino también generando espacios públicos de calidad. Esta tercera etapa del Parque Costanera del Estrecho incorpora accesibilidad universal, pavimentos renovados, mobiliario urbano, paisajismo y juegos de alto estándar que mejoran la vida cotidiana de las familias. Es un espacio seguro, inclusivo y de alto nivel en diseño urbano”, comentó la subsecretaria Elgueta.

 

La obra incluyó pavimentos accesibles, iluminación eficiente, mobiliario urbano, paisajismo con especies adaptadas al clima austral y una amplia zona de juegos infantiles de estándar internacional.

 

“Esta intervención de 3.800 metros cuadrados privilegia la accesibilidad universal y la seguridad de los niños y niñas. Es un parque único en la costanera, con áreas diferenciadas por edades, luminarias que permiten su uso nocturno y un estándar de equipamiento que se integra al paisaje urbano de Punta Arenas. Invitamos a la comunidad a cuidar estos espacios, porque son un beneficio para todos”, dijo el director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo.

 

El parque se diseñó para distintas edades y necesidades, con juegos modulares importados desde Europa y Estados Unidos, un piso de caucho con figuras inspiradas en la fauna local y una cancha deportiva hexagonal.

 

Pablo Cuitiño Barría, uno de los niños que probó los nuevos juegos, dio su opinión: “El parque está muy bueno, tiene juegos grandes y distintos, como el muro de escalada, que casi no se ve en Punta Arenas. Es un lugar divertido y ojalá que todos lo cuiden”.

 

A la actividad asistieron niñas y niños del Jardín Infantil Costanera de la Junji y estudiantes de cuarto básico del colegio Charles Darwin, quienes participaron con entusiasmo en los juegos y actividades preparadas, dando vida a este nuevo espacio público de la ciudad.

 

“Este parque ofrece una gran oportunidad para que las familias disfruten y compartan junto a sus hijos. Los juegos son amplios y seguros, e invitan a participar y fortalecen los lazos familiares. Sin duda, es un valioso aporte desde la política pública”, dijo Paola Valenzuela Pino, directora regional de Junji.

 

Finalmente, la subsecretaria Gabriela Elgueta destacó que con esta actividad se da inicio al Mes del Urbanismo en Magallanes: “Es un año muy especial. Es un momento para valorar los aportes del Ministerio en el pasado y proyectar los desafíos de la política urbana y habitacional hacia el futuro. Este mes será una celebración del trabajo sostenido que el Minvu realiza en todo Chile, impulsando programas como Pequeñas Localidades y Quiero Mi Barrio, que también cumplen aniversarios importantes”.

 

El Mes del Urbanismo 2025 se extenderá hasta el 4 de diciembre, con actividades en todo el país que buscan visibilizar los avances en planificación urbana y participación ciudadana.


fiscalizacionhalloween

SEREMI DE SALUD INTENSIFICA FISCALIZACIONES A LOCALES QUE VENDEN PRODUCTOS DE HALLOWEEN Y ENTREGA RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Leer Más

​Planta de e-combustibles en Cabo Negro subsanó las observaciones al proyecto y contará con Resolución de Calificación Ambiental.

​Planta de e-combustibles en Cabo Negro subsanó las observaciones al proyecto y contará con Resolución de Calificación Ambiental.

aprobacionplantahif
nuestrospodcast
MINVU - Entrega parque de juegos Costanera_2

SUBSECRETARIA DEL MINVU INAUGURA PARQUE COSTANERA DEL ESTRECHO E INICIA EL MES DEL URBANISMO EN MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
aprobacionplantahif

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
claudiabarrientos

CANDIDATA A DIPUTADA CLAUDIA BARRIENTOS: COMPROMISO Y EXPERIENCIA AL SERVICIO DE MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
DSC01099

TABSA REAFIRMA COMPROMISO CON LA SALUD FUEGUINA MEDIANTE CONVENIO CON HOSPITAL DE PORVENIR

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250