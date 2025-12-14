Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de diciembre de 2025

PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

Magallanes decide, Polar Comunicaciones le informa. ​

boric

El Presidente Boric dijo sentirse orgulloso de la Universidad de Magallanes, al igual que las universidades estatales a lo largo del país, son un polo de desarrollo, de innovación y acá con vocación antártica, con vocación mundial, en temas de investigación y acá con formación de profesores, doctores, ingenieros que han construido con el desarrollo de esta región, se refirió además a la importancia de las escuelas técnicas como el Liceo Industrial, lo que hay que cuidar como país. Dijo sentirse satisfecho que se haya iniciado un proceso de diálogo en el conflicto de la Umag, donde hay diversas aristas y una de ellas es la vandalización al memorial de Francisco Bettancurt, lo que no es un acto aislado, destacó el hecho que los estudiantes hayan permitido que se desarrolle normal el proceso eleccionario, espera que el conflicto se supere pronto. Haciendo un llamado a cuidar la Umag, donde dijo se abrirán tres especialidades médicas, que son necesarias en zonas extremas.

Se le consultó además por el Hogar del Samaritano, dijo que en su momento se transfirió a algunas personas con dependencia severa al Eleam y hay doce personas se trasladaron a la fundación creada por el arzobispado.


muralumag

JUZGADO DE GARANTÍA ACOGE A TRAMITACIÓN QUERELLA PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES POR DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA EN VIVO DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025

Leer Más

​Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.

​Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.

PLACA ELECCIONES 2024 (1)
nuestrospodcast
boric

PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
PORVENIR (3)

HABILITAN ESPACIO CON MAYOR CAPACIDAD PARA RECIBIR EXCUSAS Y DOBLE CRUCE MARÍTIMO PARA PORVENIR DURANTE JORNADA ELECTORAL

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Carlos Bianchi Chelech

DIPUTADO REELECTO CARLOS BIANCHI CHELECH DESTACA LA DEMOCRACIA TRAS VOTAR EN EL INSTITUTO DON BOSCO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
seremitt

SEREMI DE TRANSPORTES ALEJANDRO GOICH BARRÍA DESTACA REFUERZO Y GRATUIDAD DEL TRANSPORTE RURAL EN MAGALLANES DURANTE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
jardinvillalasnieves

VECINOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA DEL JARDÍN VILLA LAS NIEVES CONOCEN AVANCES DEL PARQUE URBANO QUE EJECUTA MOP EN EL SECTOR