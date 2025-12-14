PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

El Presidente Boric dijo sentirse orgulloso de la Universidad de Magallanes, al igual que las universidades estatales a lo largo del país, son un polo de desarrollo, de innovación y acá con vocación antártica, con vocación mundial, en temas de investigación y acá con formación de profesores, doctores, ingenieros que han construido con el desarrollo de esta región, se refirió además a la importancia de las escuelas técnicas como el Liceo Industrial, lo que hay que cuidar como país. Dijo sentirse satisfecho que se haya iniciado un proceso de diálogo en el conflicto de la Umag, donde hay diversas aristas y una de ellas es la vandalización al memorial de Francisco Bettancurt, lo que no es un acto aislado, destacó el hecho que los estudiantes hayan permitido que se desarrolle normal el proceso eleccionario, espera que el conflicto se supere pronto. Haciendo un llamado a cuidar la Umag, donde dijo se abrirán tres especialidades médicas, que son necesarias en zonas extremas.

Se le consultó además por el Hogar del Samaritano, dijo que en su momento se transfirió a algunas personas con dependencia severa al Eleam y hay doce personas se trasladaron a la fundación creada por el arzobispado.

