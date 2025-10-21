EXPERTOS INTERNACIONALES MARCAN JORNADA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN PUNTA ARENAS

​ Más de 300 asistentes se congregaron en Punta Arenas gracias al evento “Tech Horizon Magallanes”, una iniciativa que durante dos días reunió a destacados expertos, autoridades, empresas y emprendedores para explorar las fronteras de la tecnología y sus oportunidades de desarrollo para la región de Magallanes. El encuentro fue organizado por la Red de Gestores Tecnológicos de Chile (REDGT) con el apoyo de Corfo y la coejecución de la Universidad de Magallanes (UMAG).



La jornada inaugural —efectuada en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes— se centró en la “Inteligencia artificial, tecnología de frontera y su impacto global-local”. Inició con la conferencia internacional "Impulsando la Innovación en Magallanes con Inteligencia Artificial: Aplicaciones y Oportunidades en Sectores Clave", a cargo de Daniel San Martín, economista y experto en IA residente en Londres.



El evento continuó con un bloque donde empresas como ASMAR, ENAP y la startup Humos de la Patagonia presentaron sus desafíos tecnológicos, seguido de presentaciones sobre “Apoyo para emprendimientos regionales” a cargo de los Hubs de Transferencia Tecnológica APTA, Hubtec y Know Hub. El cierre de la mañana estuvo marcado por un panel de discusión sobre “Innovación Tecnológica en Ambientes Extremos para Sectores Estratégicos de Magallanes”, con la participación de destacados académicos e investigadores de la UMAG, junto a la representación de Edelmag.



El viernes 17 de octubre, la atención se volcó hacia el “Hidrógeno verde y oportunidades para innovar en la región de Magallanes”. Esta jornada inició con la charla sobre “Inversión para Emprendimientos Sostenibles” dictada por Jaime Trainor, CEO de Futuro Perfecto, consultora especializada en apoyar startups de deep tech desde Madrid.



Asimismo, se realizó un bloque sobre “Vinculación del ecosistema en torno a la cadena de valor del hidrógeno verde”, que contó con la presentación del Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa) de Fundación Chile –asociados del evento– quienes contaron sobre esta iniciativa, para luego dar paso a un panel de conversación que tuvo la participación de ejecutivos de ENAP Magallanes, Grupo Singular Ltda y HIF Magallanes, que compartieron sus perspectivas sobre el desarrollo del hidrógeno verde en la región.



La última Conferencia Internacional, "El Futuro del Hidrógeno Verde en la Energía Global", fue presentada por María Agustina Ravotti, asesora técnica de la firma de Países Bajos “Impact Hydrogen”, quien ofreció perspectivas sobre el potencial de esta energía limpia a nivel mundial.











Movilizando el ecosistema de innovación local



Para la directora regional de Corfo Magallanes, María José Navajas, Tech Horizon Magallanes es un “aporte tremendamente valioso, dada la traída de expertos internacionales, porque Magallanes se está preparando desde hace unos dos o tres años con respecto al emprendimiento y la innovación, pero sobre todo enfocado en la ciencia o los emprendimientos de base científico-tecnológica. Tener la posibilidad de que las empresas y emprendimientos regionales puedan compartir con expertos que vienen con temáticas muy interesantes es de un alto valor para nosotros. La verdad es que es una actividad que nos ha brindado un espacio de conversación, de discusión y de conocimiento”.



Respecto al rol de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile, quien preside esta corporación, Álvaro Ossa, añade que “uno de nuestros pilares fundamentales es movilizar el tema de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica a través de todo el país. Y es por eso que nos hemos reunido en Punta Arenas, la región de Magallanes y la Antártica Chilena, y estamos muy contentos porque hemos convocado a más de 300 personas de distintos sectores del sector académico, empresarial, emprendedores”.



Asimismo, el director de innovación de la Universidad de Magallanes, Sergio Radic, expresa que “estamos súper contentos de que haya una alta asistencia de público (..) ha sido de impacto, por lo menos aquí a nivel regional. Pensamos que hay que mejorar y potenciar el ecosistema y estamos de alguna manera siguiendo los lineamientos para poder generar más transferencia, más emprendedores y para nosotros es importante poder generar vínculos en este tipo de actividades”.



Organizado por RedGT, apoyado por Corfo y coejecutado por la Universidad de Magallanes, Tech Horizon Magallanes también contó con la participación de NEMa de Fundación Chile en el rol de asociado; la alianza de los Hubs de Transferencia Tecnológica APTA, KnowHub y Hubtec; así como el apoyo del Hub FPyme Magallanes.





