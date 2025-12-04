INDH MAGALLANES REALIZA TALLERES SOBRE DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN PUERTO NATALES

La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó en el marco de la 6° versión de su campaña “Magallanes sin Discriminación”, una jornada de talleres sobre el principio de igualdad y no discriminación en la Provincia de Última Esperanza. Un equipo de la sede se trasladó a distintos establecimientos educacionales de Puerto Natales donde tomó contacto con sus estudiantes.

Las actividades comenzaron con el taller introducción a los Derechos Humanos y Discriminación con estudiantes de sexto básico de la Escuela Bernardo O’Higgins. A través del comic “Arriba de la pelota” las y los participantes pudieron reflexionar sobre las consecuencias de la discriminación y la importancia de los derechos humanos.

Enseguida, el INDH efectuó un taller sobre el principio de igualdad y no discriminación con estudiante de primero medio del Liceo Luis Cruz Martínez y al día siguiente con el primero medio del Colegio Natales, con quienes se revisaron conceptos esenciales de los derechos humanos, de modo de profundizar sobre el origen de la discriminación, los prejuicios y estereotipos que pueden ser canalizados en discursos de odio y las afectaciones de éstos.

Próximas actividades del INDH

La campaña que desarrolla la sede del INDH ha proseguido con actividades y talleres sobre discriminación y derechos humanos con agrupaciones de la sociedad civil, estudiantes y personal de los servicios públicos, prolongándose hasta el 12 de diciembre, cuando se efectuará el cierre con una gran Feria y Festival en la Plaza de Armas Muñoz Gamero de Punta Arenas, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

