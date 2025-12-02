Punta Arenas,
2 de diciembre de 2025

GASCO MAGALLANES RESPALDÓ LA PRIMERA CORRIDA POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA QUE CONVOCÓ A 800 ESTUDIANTES

​Este proyecto se inició el 24 de noviembre con el lanzamiento en el Mirador de los Soñadores junto a las comunidades educativas participantes, vitoreando con fuerza que "soñar es de valientes".

En la mañana del viernes 28 de noviembre, unos 800 estudiantes de diversos establecimientos educacionales se dieron cita en la primera Corrida por la Paz y la No Violencia, organizada por el Colegio Miguel de Cervantes y que se realizó en la Avenida Costanera del Estrecho en Punta Arenas.


Este proyecto se inició el 24 de noviembre con el lanzamiento en el Mirador de los Soñadores junto a las comunidades educativas participantes, vitoreando con fuerza que "soñar es de valientes".


Alejandra Velasco, Directora del Colegio Miguel de Cervantes destacó la buena recepción que tuvo esta actividad por parte de diversos establecimientos educacionales como así también "distintas empresas a las que quiero agradecerles por hacer posible esta carrera que está hecha a puro esfuerzo. GASCO desde temprano estuvo entregando frutas a los niños participando en esta primera Corrida por la Paz y la No Violencia".


Los estudiantes del segundo medio del colegio Punta Arenas, Loanne Gascogne y Simón Millanao fueron de los primeros en cruzar la meta. La corredora dijo que "estaba nerviosa, no quería llegar de los primeros, fue una bonita experiencia porque me encontré con gente que conocía". En tanto, su compañero de curso aseguró que "no corro todos los días, no tenía tanta fe en verdad, fue una bonita experiencia".


Durante la ceremonia final, las estudiantes del Instituto Sagrada Familia y del Liceo María Auxiliadora recibieron simbólicamente una copa, ya que en 2026 ambos establecimientos asumirán unidos, la organización de la segunda versión de la corrida, asegurando así la continuidad de este encuentro deportivo y formativo.


Valentina Concha, Encargada de Marketing y Relacionamiento Comunitario de GASCO Magallanes, agradeció la invitación del Miguel de Cervantes y destacó la permanente colaboración que realiza la empresa a este tipo de actividades. "Fortalecer los hábitos saludades es una de nuestras líneas de trabajo en el relacionamiento con la comunidad. Estamos muy contentos del resultado de esta primera Corrida por la Paz y la No Violencia", dijo.


PROFESIONALES DE ELIGE VIDA SANA INVITAN A LA COMUNIDAD A SUMARSE A LA CORRIDA COLOR RUN ESTE SÁBADO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

​En septiembre fue el turno de TotalEnergies con “H2 Magallanes”, el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

UN AVANCE QUE SE SIENTE EN CASA: HOSPITAL DE NATALES VUELVE A REALIZAR ENDOSCOPÍAS

Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

GASCO MAGALLANES RESPALDÓ LA PRIMERA CORRIDA POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA QUE CONVOCÓ A 800 ESTUDIANTES

LA MÁGICA ISLA EN MEDIO DE LA PATAGONIA QUE ESTÁ REPLETA DE PINGÜINOS Y DELFINES

ESTE LUNES 1 DE DICIEMBRE COMIENZA LA RENDICIÓN DE LA PAES REGULAR 2025, ADMISIÓN 2026