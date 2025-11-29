BANCOESTADO DA A CONOCER SU PROGRAMA IMPACTO VERDE EN LA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

Durante el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada este fin de semana en el CIJUM de Punta Arenas, Carola Urrutia, representante de BancoEstado, conversó e informó a la comunidad sobre el rol de la institución en los procesos de transformación energética que vive el país.

Urrutia valoró la instancia como un espacio clave para acercar al público nuevas herramientas financieras vinculadas a la sostenibilidad. “Es una gran oportunidad, estamos acercando el sector financiero hacia la comunidad entregando información y apoyando la transformación energética que es esencial para el momento que estamos viviendo ahora”, señaló.

En su participación, destacó el programa Impacto Verde, iniciativa que BancoEstado impulsa desde hace tres años y que busca acompañar a personas, empresas y corporaciones en el camino hacia la descarbonización. Según explicó, el programa propone “un pacto verde”, orientado a facilitar la transición energética mediante financiamiento blando, articulación del ecosistema y apoyo de proveedores, lo que permite “ir hacia un paso distinto en el mundo financiero”.

La presencia de BancoEstado en la feria reafirmó su compromiso por promover soluciones accesibles que permitan a la ciudadanía sumarse a los desafíos energéticos actuales, entregando información directa y fomentando la adopción de tecnologías limpias.

