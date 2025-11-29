Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

BANCOESTADO DA A CONOCER SU PROGRAMA IMPACTO VERDE EN LA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

​3° Feria educativa de Hidrógeno Verde

bancoestado

Durante el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada este fin de semana en el CIJUM de Punta Arenas, Carola Urrutia, representante de BancoEstado, conversó e informó a la comunidad sobre el rol de la institución en los procesos de transformación energética que vive el país.

Urrutia valoró la instancia como un espacio clave para acercar al público nuevas herramientas financieras vinculadas a la sostenibilidad. “Es una gran oportunidad, estamos acercando el sector financiero hacia la comunidad entregando información y apoyando la transformación energética que es esencial para el momento que estamos viviendo ahora”, señaló.

En su participación, destacó el programa Impacto Verde, iniciativa que BancoEstado impulsa desde hace tres años y que busca acompañar a personas, empresas y corporaciones en el camino hacia la descarbonización. Según explicó, el programa propone “un pacto verde”, orientado a facilitar la transición energética mediante financiamiento blando, articulación del ecosistema y apoyo de proveedores, lo que permite “ir hacia un paso distinto en el mundo financiero”.

La presencia de BancoEstado en la feria reafirmó su compromiso por promover soluciones accesibles que permitan a la ciudadanía sumarse a los desafíos energéticos actuales, entregando información directa y fomentando la adopción de tecnologías limpias.


OFERTA ACADÉMICA Y VÍNCULO TERRITORIAL: CFT MAGALLANES SE HIZO PRESENTE EN ENCUENTRO EDUCATIVO DE HIDRÓGENO VERDE

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

DIRECTORES DE SEGURIDAD DE MUNICIPIOS DESTACAN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA NACIONAL EN CONTROL DE LA DELINCUENCIA

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”

