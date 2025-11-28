SCOUTS PRESENTAN SU LABOR COMUNITARIA EN NUEVO CAPÍTULO DE COMUNIDADES EN ACCIÓN

​Este jueves 27 de noviembre se estrenó un nuevo episodio de Comunidades en Acción, programa que destaca el trabajo de agrupaciones y voluntarios que aportan al desarrollo social desde diferentes ámbitos. En esta edición, el espacio contó con la participación de representantes del grupo de Guías y Scouts Jesús Nazarenos, quienes compartieron su experiencia y visión de servicio.

Los invitados fueron Ignacio, coordinador de avanzada con 8 años de trayectoria dentro del grupo, y Juan Carlos, dirigente con 15 años de dedicación al movimiento Scout. Ambos relataron cómo, a través de actividades formativas y acciones comunitarias, los jóvenes y adultos que integran la organización desarrollan valores como la solidaridad, el liderazgo y el compromiso social.

Durante la entrevista, los representantes destacaron que cada sábado es una oportunidad para aprender algo nuevo y fortalecer la vocación de servicio, pilares fundamentales del movimiento Scout. Además, compartieron ejemplos de iniciativas que han realizado en su entorno, subrayando el impacto que genera trabajar en equipo y servir a la comunidad. El capítulo refuerza el objetivo de Comunidades en Acción: visibilizar a quienes dedican tiempo y energía en construir un entorno más humano y solidario.





