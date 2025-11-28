28 de noviembre de 2025
SCOUTS PRESENTAN SU LABOR COMUNITARIA EN NUEVO CAPÍTULO DE COMUNIDADES EN ACCIÓN
Comunidades en Acción
Este jueves 27 de noviembre se estrenó un nuevo episodio de Comunidades en Acción, programa que destaca el trabajo de agrupaciones y voluntarios que aportan al desarrollo social desde diferentes ámbitos. En esta edición, el espacio contó con la participación de representantes del grupo de Guías y Scouts Jesús Nazarenos, quienes compartieron su experiencia y visión de servicio.
Los invitados fueron Ignacio, coordinador de avanzada con 8 años de trayectoria dentro del grupo, y Juan Carlos, dirigente con 15 años de dedicación al movimiento Scout. Ambos relataron cómo, a través de actividades formativas y acciones comunitarias, los jóvenes y adultos que integran la organización desarrollan valores como la solidaridad, el liderazgo y el compromiso social.
Durante la entrevista, los representantes destacaron que cada sábado es una oportunidad para aprender algo nuevo y fortalecer la vocación de servicio, pilares fundamentales del movimiento Scout. Además, compartieron ejemplos de iniciativas que han realizado en su entorno, subrayando el impacto que genera trabajar en equipo y servir a la comunidad. El capítulo refuerza el objetivo de Comunidades en Acción: visibilizar a quienes dedican tiempo y energía en construir un entorno más humano y solidario.
PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”
El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.
El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.