Punta Arenas,
28 de noviembre de 2025

SCOUTS PRESENTAN SU LABOR COMUNITARIA EN NUEVO CAPÍTULO DE COMUNIDADES EN ACCIÓN

​Este jueves 27 de noviembre se estrenó un nuevo episodio de Comunidades en Acción, programa que destaca el trabajo de agrupaciones y voluntarios que aportan al desarrollo social desde diferentes ámbitos. En esta edición, el espacio contó con la participación de representantes del grupo de Guías y Scouts Jesús Nazarenos, quienes compartieron su experiencia y visión de servicio. 

Los invitados fueron Ignacio, coordinador de avanzada con 8 años de trayectoria dentro del grupo, y Juan Carlos, dirigente con 15 años de dedicación al movimiento Scout. Ambos relataron cómo, a través de actividades formativas y acciones comunitarias, los jóvenes y adultos que integran la organización desarrollan valores como la solidaridad, el liderazgo y el compromiso social. 

Durante la entrevista, los representantes destacaron que cada sábado es una oportunidad para aprender algo nuevo y fortalecer la vocación de servicio, pilares fundamentales del movimiento Scout. Además, compartieron ejemplos de iniciativas que han realizado en su entorno, subrayando el impacto que genera trabajar en equipo y servir a la comunidad. El capítulo refuerza el objetivo de Comunidades en Acción: visibilizar a quienes dedican tiempo y energía en construir un entorno más humano y solidario.



PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: "ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD"

​El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.

Noticias
Destacadas
SEREMI DEL TRABAJO LANZA KIT DIGITAL DE LEY DE CONCILIACIÓN EN COMUNA DE PRIMAVERA

blumar

SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL: BLUMAR ENTREGA BALANCE ANUAL EN MAGALLANES

esc18sept

TRADICIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA: ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE FESTEJA 67 AÑOS DE VIDA EDUCATIVA EN PUNTA ARENAS