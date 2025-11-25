MUNICIPALIDAD Y POLICÍAS COORDINAN ACCIONES CONTRA FIESTAS Y LOCALES CLANDESTINOS

Una reunión sostenida en la alcaldía de la Municipalidad de Punta Arenas reunió este martes a Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía, Seguridad Pública Municipal, Dirección de Obras Municipales y Rentas y Patentes, con el objetivo de coordinar acciones frente al aumento de fiestas clandestinas y el funcionamiento de locales irregulares en la ciudad. La instancia definió una hoja de ruta operativa que se aplicará desde diciembre, mes en el que tradicionalmente se incrementan este tipo de actividades.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que existen distintos tipos de recintos vinculados a estas prácticas: lugares donde se organizan "parcelazos" o eventos masivos sin autorización, locales con patente que extienden de manera ilegal sus horarios y establecimientos que operan de forma completamente clandestina. "Tenemos identificados los puntos y vamos a actuar. Estos lugares representan un riesgo real: no cuentan con salidas de emergencia, no hay seguridad, no hay control del alcohol y existe la posibilidad de venta de drogas o adulteración de licores", advirtió.

El jefe comunal enfatizó que la preocupación no es solo administrativa, sino de seguridad pública. "Una encuesta del Consejo Consultivo de Jóvenes a 800 estudiantes mostró que lo que más temen son las fiestas clandestinas. Si ocurre un incendio o una agresión, no hay cómo recibir ayuda rápida porque se trata de recintos sin regulación y sin condiciones mínimas. No queremos lamentar tragedias", agregó. Radonich afirmó que ya existe registro audiovisual, denuncias vecinales e inspecciones previas, lo que permitirá fiscalizar con respaldo legal.

Desde la Dirección de Obras Municipales, el director Alex Saldivia señaló que muchos de estos locales no cuentan con permisos de edificación o poseen habilitaciones como viviendas, pero funcionan como centros nocturnos. "Estamos cruzando información con Rentas y Patentes para actuar en conformidad con la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley de Rentas. En sectores residenciales no pueden sobrepasarse los niveles de ruido ni operar de madrugada. Varias clausuras ya se han efectuado y continuarán cuando corresponda", afirmó.

El concejal Germán Flores, presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal, valoró que la coordinación interinstitucional dará paso a una intervención más efectiva. "Hay fiestas clandestinas, pero también locales que cada fin de semana operan en forma irregular. Ahí no solo se vende alcohol, sino que también existe comercio sexual y tráfico de drogas. Con la información recopilada y el marco legal identificado, iniciaremos una ofensiva para fiscalizar a fondo y sancionar a quienes vulneran la normativa", indicó.

Las acciones, que no serán informadas públicamente para asegurar su efectividad, incluirán inspecciones en terreno, procedimientos legales y coordinación con Fiscalía, Carabineros y PDI para eventuales denuncias, clausuras o revocación de patentes. Las autoridades insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana mediante denuncias y evidencia audiovisual, especialmente durante las celebraciones de fin de año.

Desde la administración comunal se subrayó que el objetivo no es "perseguir la diversión", sino resguardar la seguridad de la comunidad: evitar delitos, prevenir riesgos para los jóvenes y garantizar que Punta Arenas mantenga espacios de esparcimiento seguros y regulados.

