CIERRE DE CASA AZUL DEL ARTE: TRABAJADORES ACUSAN FALTA DE DIÁLOGO Y CONTRADICCIONES DEL MUNICIPIO

​El día lunes 5 de enero, la totalidad del personal de Casa Azul del Arte fue notificada formalmente del término de sus contratos de trabajo y del cierre de este espacio cultural, con aviso de 30 días, invocándose la causal de "necesidades de la empresa", establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo.



​Dicha notificación se realizó en una reunión convocada como instancia informativa sobre el futuro del espacio, luego de meses en que las y los trabajadores solicitamos —sin obtener respuesta— reuniones con la secretaria general de la CORMUPA y directora de Casa Azul del Arte, señora Elena Blackwood, así como con el alcalde de Punta Arenas, señor Claudio Radonich, con el fin de conocer la continuidad de este proyecto cultural.



​Según lo señalado en las cartas de despido, la Corporación, en coordinación con la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, adoptó la decisión de llevar adelante una reestructuración institucional que contempla el cese definitivo de Casa Azul del Arte a partir del año 2026, con el objetivo de que la corporación concentre su quehacer exclusivamente en el área de salud, prescindiendo de las labores educativas y culturales.



​Esta determinación resulta especialmente preocupante considerando que, con fecha 28 de diciembre, en una entrevista otorgada a un medio regional, el alcalde de Punta Arenas confirmó que Casa Azul del Arte no sería cerrada, lo que da cuenta de una inconsistencia entre los discursos públicos y las decisiones finalmente adoptadas, generando confusión en la comunidad y en los propios equipos de trabajo.



​Casa Azul del Arte cuenta con 30 años de trayectoria, consolidándose como un espacio cultural público emblemático de la comuna, con un rol sostenido en la formación artística, el acceso a la cultura y el trabajo comunitario con niños, niñas, jóvenes, personas mayores, artistas y organizaciones locales.



​Durante tres décadas, Casa Azul del Arte funcionó bajo un modelo mixto de financiamiento, con un aporte anual de la Municipalidad complementado por fondos concursables del Estado, lo que permitió desarrollar infraestructura, programas, elencos artísticos y procesos formativos que hoy forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Este desarrollo no fue el resultado de una inversión estructural sostenida, sino principalmente del trabajo profesional, la vocación y el compromiso de sus equipos de trabajo, que durante años mantuvieron el proyecto activo y vigente para la comunidad.



​Como trabajadoras y trabajadores, queremos señalar que:

​• No existió una instancia previa de diálogo real ni participación de los equipos en la evaluación del futuro del proyecto.

​• No se nos presentó ninguna alternativa de continuidad, traspaso institucional o reconversión, pese a la relevancia histórica y comunitaria de Casa Azul del Arte.

​• Esta decisión contradice declaraciones públicas previas en las que se señalaba que el espacio continuaría funcionando.



​Asimismo, se ha señalado públicamente la posibilidad de desarrollar actividades culturales bajo otra figura institucional y quizás con otro nombre, pero esto no constituye una continuidad de Casa Azul del Arte, sino el cierre total del proyecto y la desvinculación completa de su equipo histórico.



​El cierre de Casa Azul del Arte no solo implica el término de nuestros contratos de trabajo.

​Significa también la desaparición de un espacio cultural público con 30 años de historia, cuyo impacto trasciende ampliamente a quienes trabajamos en él y afecta directamente a cientos de familias, niños, jóvenes y organizaciones que encontraron en este espacio un lugar de formación, expresión y encuentro.



​Manifestamos nuestra profunda preocupación por la forma en que esta decisión fue adoptada y comunicada, así como por la señal que se entrega respecto del valor que se le asigna a la cultura, al trabajo y a los proyectos comunitarios sostenidos con recursos públicos.



​Como equipo, consideramos fundamental que la comunidad y los medios de comunicación conozcan los hechos ocurridos.​

