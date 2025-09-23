Punta Arenas,
23 de septiembre de 2025

CORMUPA NOTIFICA DESTITUCIONES POR USO INDEBIDO DE LICENCIAS MÉDICAS

​La Contraloría detectó 59 casos en Punta Arenas; 25 funcionarios enfrentan la sanción más alta y otros procesos siguen en curso.

cormupas

La Corporación Municipal de Punta Arenas informó los avances en los sumarios administrativos abiertos tras la investigación de la Contraloría General de la República sobre licencias médicas irregulares. De acuerdo a lo señalado por el alcalde Claudio Radonich, son 59 los funcionarios involucrados en este proceso, el cual se inició luego de que se detectaran cruces entre licencias médicas y viajes al extranjero durante los años 2023 y 2024.


"De estas 59 personas, el fiscal ha solicitado la destitución de 25, la suspensión con un 50% de remuneraciones para 12, dos suspensiones con un 70% de sueldo, una absolución, cinco casos en medidas para mejor resolver y 14 causas que aún se encuentran en revisión. De este total, ocho destituciones ya fueron notificadas", detalló Radonich, recalcando que las sanciones se han aplicado siguiendo los criterios establecidos por la Contraloría.


El jefe comunal subrayó que cada caso ha sido tratado de manera individual y con apego al debido proceso. "Los trabajadores afectados pueden apelar tanto en sede administrativa como en tribunales de justicia. Este ha sido un trabajo complejo, pero riguroso, que busca dar respuesta a una situación de interés público", señaló.


Por su parte, la secretaria general de la Cormupa, Elena Blackwood, explicó que actualmente existen 19 expedientes en etapa de resolución. "Todos los casos resueltos están siendo notificados en la medida que los funcionarios son citados al procedimiento. Una vez notificados, cada uno cuenta con un plazo de cinco días para presentar sus descargos, y la autoridad tiene el mismo plazo para resolver", indicó.


Blackwood añadió que los sumarios abarcan funcionarios de distintas áreas de la Corporación, ya que la fiscalización de Contraloría se centró en licencias emitidas durante 2023 y 2024, sin distinción de unidad.


En paralelo, la autoridad municipal confirmó que de aquí a la próxima semana deberían notificarse las resoluciones de los 19 casos pendientes, con lo cual se dará término a la totalidad de los procesos derivados del informe de Contraloría.


Según los antecedentes oficiales, el estado de los sumarios a la fecha es el siguiente: 25 destituciones, 12 suspensiones con un 50% de remuneraciones, dos suspensiones con un 70% de sueldo, una absolución, cinco medidas para mejor resolver y 14 expedientes aún en trámite.


directorasuperintendenciasocial

LICENCIAS MÉDICAS: TRAS SEMANAS DE PRESIÓN, GOBIERNO DESTITUYE A DIRECTORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

