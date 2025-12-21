Punta Arenas,
21 de diciembre de 2025

¿IRÁS AL PARQUE KARUKINKA? RECOMENDACIONES PARA UNA VISITA RESPONSABLE

Ubicado al sur de Tierra del Fuego. ​

DJI_0864

El Parque Karukinka, ubicado al sur de Tierra del Fuego, es una de las áreas protegidas más remotas y de difícil acceso en Chile, lo que trae consigo desafíos tanto para WCS Chile, quien custodia el área, como para los propios visitantes. 

Abierta al público desde octubre a abril, con un breve receso por fiestas de fin de año (del 23 de diciembre al 2 de enero), Karukinka alberga, entre sus casi 300 mil hectáreas, bosques subantárticos, turberas conservadas y fauna marina y terrestre nativa de gran importancia ecológica, como cóndores, guanacos y elefantes marinos. 

Un llamado al autocuidado en esta zona remota

Su belleza paisajística y su legado de conservación la convierten en un lugar privilegiado que hay que recorrer con responsabilidad, tanto para resguardar los ecosistemas como para el cuidado personal de los visitantes. 

Karukinka es el único parque de Tierra del Fuego con presencia de guardaparques durante todo el año. El equipo, compuesto por 10 personas en terreno, está siendo capacitado periódicamente para cumplir con su misión de custodios de esta área protegida, pero también apoyar una respuesta en caso de emergencias. 

Fueron capacitados en las últimas semanas con el curso WFR (Wilderness First Responder) y rescate organizado, un completo curso de primeros auxilios y evacuación en zonas remotas, que incluyó uso de cuerdas especialmente para emergencias en espacios confinados.

“El Parque Karukinka se encuentra en un territorio de difícil acceso, lejos de hospitales y centros de salud y con muy poca comunicación, por lo que siempre recordamos la importancia del autocuidado, el respeto por las normas y las indicaciones de los guardaparques, cuando nos visitan y, por supuesto, la importancia de ingresar por lugares autorizados”, comentó Melissa Carmody. 

 

Karukinka se conserva entre todos

Karukinka tiene importantes amenazas, entre ellas, la presencia de fauna exótica invasora como el castor y el visón, y los incendios forestales.  Por esto último está prohibido prender fogatas y usar cocinillas en lugares no habilitados y se solicita encarecidamente no fumar. La presencia de material combustible dentro del bosque, las bajas precipitaciones, los fuertes vientos y el difícil acceso convierten el área en un lugar de alto riesgo de propagación del fuego. 

Por otra parte, es importante que los visitantes no perturben a la fauna local, sobre todo en época reproductiva, manteniendo la distancia prudente de avistamiento de estos animales. Tampoco está permitido el ingreso de animales domésticos al parque. Para más información, revisar estas recomendaciones.

Karukinka cuenta con su plan de manejo actualizado

El parque administrado por WCS Chile cuenta con un plan de manejo actualizado, una hoja de ruta al 2029 que permita orientar su gestión y manejo por medio de la identificación de objetos de protección biológicos y culturales, y la reducción de las amenazas que los afectan. 

Los objetos de protección definidos para el parque son: bosques subantárticos, turberas, elefantes marinos, guanaco y la cultura Selknam. Mientras que entre las amenazas más importantes que enfrenta el parque y en especial estos objetos, WCS Chile destaca los incendios forestales, el castor, los perros sin supervisión, entre otros. 


​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

