Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de febrero de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN| PANLEUCOPENIA FELINA

Por Consuelo Tarragó, Médico veterinario de Virbac Chile. ​

CONSUELO TARRAGÓ

En Chile convivimos cada vez más con gatos. Son parte de nuestras familias, de nuestros hogares y del día a día. Sin embargo, esa cercanía no siempre va acompañada de cuidados, especialmente cuando se trata de vacunación.

En las últimas semanas, el aumento de casos de panleucopenia felina ha vuelto a encender las alertas. Pues no se trata de una enfermedad nueva ni desconocida, pero sí de una que reaparece con fuerza cuando la prevención falla. Altamente contagiosa y potencialmente mortal, esta infección afecta con mayor gravedad a gatos inmunodeprimidos y hembras gestantes, y avanza de forma rápida, muchas veces sin dar margen para una respuesta efectiva.

Uno de los principales riesgos de la panleucopenia felina es su alta resistencia en el ambiente. El virus puede permanecer activo durante largos períodos y trasladarse fácilmente a través de objetos, ropa o calzado, lo que derriba la creencia de que los gatos que viven solamente dentro del hogar están completamente protegidos. Sin vacunación, ningún gato está realmente protegido.

Los signos clínicos suelen ser vómitos, diarrea severa, deshidratación y un marcado decaimiento general. En gatos jóvenes, estos síntomas pueden evolucionar a pocas horas hacia un cuadro fatal. Por eso, ante cualquier señal de alerta, la consulta veterinaria debe ser inmediata. Sin embargo, lo más relevante es entender que no deberíamos llegar a este escenario si los esquemas de vacunación estuvieran al día.

Pues la vacunación, iniciada desde las primeras semanas de vida y mantenida con refuerzos periódicos, a través de vacunas trivalentes como Feligen, sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir esta enfermedad y otras patologías graves que afectan a los gatos. Pese a que aún persisten mitos que minimizan la importancia de la vacunación en felinos, bajo la idea de que son animales más resistentes o que solo viven en casas.

Pero hoy contamos con conocimiento científico y las vacunas necesarias para evitar muertes prevenibles. La panleucopenia felina no es solo un problema clínico, sino que es un recordatorio de que la prevención sigue siendo el acto más concreto de cuidado para los gatos.


Manuel Reyes - UNAB

COLUMNA DE OPINIÓN | EL ESPEJISMO DE LA DEMOCRATIZACIÓN DIGITAL

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NACIONAL DE FÚTBOL SUB-15 EN OSORNO: DELEGACIÓN DE PUNTA ARENAS ACUSA DEFICIENTES CONDICIONES

Leer Más

Buenos Días Región

Buenos Días Región

NACIONAL OSORNO 4
nuestrospodcast
TI 1

MÁS DE 500 NIÑOS DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN LOS TALLERES MUNICIPALES DE VERANO 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
CONSUELO TARRAGÓ

COLUMNA DE OPINIÓN| PANLEUCOPENIA FELINA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ultimo gabinete boric

PRESIDENTE BORIC ENCABEZÓ CONSEJO DE GABINETE FINAL: "TRABAJAREMOS HASTA EL ÚLTIMO DÍA"

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Mantenimiento aguas magallanes

AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS