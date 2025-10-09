Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de octubre de 2025

PLAN SALMÓN 2050: ¿POR QUÉ EN MAGALLANES NO ASPIRAMOS A SER NORUEGA? (POR CLAUDIO ANDRADE)

​Noruega espera pasar en 20 o 30 años de US$10.000 millones en exportaciones de salmón a US$ 50.000 millones. En las Islas Malvinas, ya han anunciado que pretenden producir 50.000 toneladas en el futuro cercano.

salmones2

Nuestro destino no está escrito. Quizás en las estrellas pero quién lo sabe. Hace 50 años, Magallanes era un lugar olvidado por los poderes centrales de un país humilde y que no tenía mayores aspiraciones.

Para entonces, Chile aparecía en el horizonte como una nación atada a la explotación de cobre y se situaba muy lejos de reconvertirse de una cultura agrícola a una fabril. Los análisis económicos del último medio siglo apuntaron siempre a que en el escenario mundial quien no producía tecnología jamás sería capaz de alcanzar la riqueza.

Los demás debían conformarse con vender a bajo precio sus materias primas, sus recursos más básicos. Desde el petróleo hasta sus vacas pasando por alguna fruta.

El tiempo demostró lo que equivocados que estaban estos análisis. Chile encontró su plataforma “financiera” y de gasto estructural en las ventas del cobre (todavía representan unos US$ 50.000 millones anuales en exportaciones), pero continuó explorando las posibilidades de su fruta, el mar y el vino.

En rigor, Chile había aprendido en los 80 y 90 numerosas lecciones de marketing cuando comenzó a posicionar sus vinos que luego expandió a otros productos. Para el 2000 era sencillo encontrar una botella de tinto chileno en Nueva York o Londres como si cualquier cosa. Y a precio de amigo.

Para el cambio de siglo Chile ya mostraba su poder de fuego. En apenas 25 años el país pasó de exportar de US$23.000 millones a más de US$ 100.000 millones ubicándose a la cabeza de las naciones exportadoras de Sudamérica junto a Brasil. Este último un buen cliente nacional, por cierto.

Chile no necesitó desarrollar una industria de vehículos, celulares o televisores para crecer económicamente. Aunque sí utilizó la tecnología y el conocimiento probado en otros países con el fin de darle un toque de distinción a sus productos alimenticios y materias primas. Esta es una de las claves de la expansión en el mundo. La otra, los numerosos acuerdos comerciales que mantiene con Europa, Estados Unidos y Asia.

En este contexto Magallanes transcurrió de la oscuridad económica a una luz que es cada día más fuerte en Latinoamérica. Sin embargo, ¿hemos encontrado ya nuestro límite? Sería una pena que pensemos de este modo.

En 1986 alrededor de 6000 personas visitaban el Parque Nacional Torres del Paine, hoy superan los 250 mil pero, sin duda, el número le queda chico al parque. El turismo genera alrededor de US$ 400 millones anuales en Magallanes. La cifra podría, debería, ser mayor.

El Chaltén, en Argentina, a sólo 400 kilómetros de Puerto Natales, recibe hoy 1 millón de visitantes anuales con mucha menos historia de promoción que Torres del Paine. De hecho, El Chaltén fue fundado en 1985.

Apenas un ejemplo. El Parque Nacional de Yellowstone, de dimensiones similares al Paine, recibe a casi 5 millones de visitas al año.

Volviendo al principio, el destino no está escrito, como no está escrito que estemos en el límite superior del crecimiento de Magallanes. El Chaltén es otra muestra de lo que podríamos hacer en materia de llegadas.

Lo mismo ocurre con la salmonicultura. Hace 40 años había proyectos incipientes a las afuera de Puerto Natales y hoy la industria es la mayor generadora de divisas en la región con alrededor de US$ 650 millones anuales. Más 7000 trabajan en la actividad. Solo en Natales superan los 3000.

En la década de los 70, gran parte de los varones de la localidad trabajaba en Yacimientos Carboníferos Fiscales, en Río Turbio (Argentina).

Justamente este 9 de octubre se desarrrollará en Punta Arenas una jornada dedicada al Plan Salmón 2050, una conversación más que necesaria para apuntalar el futuro de la región.

Se estima que el sector produce alrededor de 160 mil toneladas anuales en Magallanes. ¿Eso es todo lo que podemos hacer? Países como Noruega no tienen ninguna duda en expandir su producción ¿Por qué somos tan tímidos en Chile?

Noruega espera pasar en 20 o 30 años de US$10.000 millones en exportaciones de salmón a US$ 50.000 millones. En las Islas Malvinas, ya han anunciado que pretenden producir 50.000 toneladas en el futuro cercano. Algo que sin duda generará conflictos con la Argentina donde aun hay zonas del sur del país donde está prohibida la explotación.

No obstante, como se ve, Chile no está solo en este mercado donde se combinan la alta producción con la más alta calidad en lo producido. No es casual que el salmón chileno lleve encima la etiqueta de la “mejor proteína del mundo”.

Tal vez la verdadera pregunta de fondo sea ¿por qué en Chile y en especial en Magallanes no aspiramos a ser Noruega? No tenemos petróleo pero albergamos turismo, gas, potencial para el hidrógeno, minería y salmonicultura.

Eduardo Frei y Evelyn Matthei se atrevieron a poner sobre la mesa política la discusión acerca del verdadero potencial de la industria. Ambos han mencionado la posibilidad de duplicar o triplicar la producción para alcanzar estándares inéditos en el país. Noruega imagina quintuplicar ¿Por qué dudamos?

Magallanes reúne todos los elementos necesarios para convertirse en la primera región desarrollada del país. Incluso en el marco de un Chile estancado desde hace una década, la región tiene el turismo y la salmonicultura como punta de lanza irreductibles. Acompañados por la pesca y la industria en general.

Días atrás comparábamos parámetros entre Magallanes y Noruega, uno de los países con la más alta calidad de vida. El salario promedio noruego es de unos US$ 5000 contra los alrededor de US$ 1000 de Magallanes. El alquiler de un departamento con un dormitorio en la Noruega urbana ronda los US$ 1000, en la rural unos US$ 800. Es decir, una quinta parte del salario promedio. En Magallanes el alquiler de una cabaña alcanza los US$ 600 a US$ 700. Más de 50% del salario promedio.

En 2024 Chile exportó por US$ 100.000 millones y Noruega por US$ 277.000 millones. En 2024, la industria noruega exportó por unos US$ 10.000 millones y Chile por alrededor de US$ 6500 millones.

Claro, gracias a su petróleo Noruega tiene un fondo soberano de 1,75 billones de dólares.

El crecimiento de la región depende de las decisiones empresariales, pero sobre todo políticas que se empecinen en crecer y no poner palos a la rueda. En el otro “sur”, lo entienden perfecto.

Imitemos.

Fuente: zonazero.cl


liceoemblematico

PLAN NACIONAL DE LICEOS EMBLEMÁTICOS INCORPORA AL LICEO LUIS ALBERTO BARRERA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

Leer Más

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

PLAZA CIVICA (7)
nuestrospodcast
dicrepdestruccion

“TÍA RICA” REALIZA DESTRUCCIÓN DE CASI MIL LITROS DE ALCOHOLES DECOMISADOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
salmones2

PLAN SALMÓN 2050: ¿POR QUÉ EN MAGALLANES NO ASPIRAMOS A SER NORUEGA? (POR CLAUDIO ANDRADE)

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchi

CORTE DE APELACIONES DECLARA ADMISIBLE Y ACOGE A TRAMITACIÓN RECURSO DEL DIPUTADO BIANCHI PARA FRENAR LAS ALZAS DE LA LUZ

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
surinviernonieve

"AL SUR DEL INVIERNO ESTÁ LA NIEVE" ESTRENA EN PUERTO NATALES Y PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250