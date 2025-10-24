MERCADO BLUMAR INVITA A LA COMUNIDAD A SUMARSE A LAS “SALMOJORNADAS 2025” Y APOYAR UNA NOBLE CAUSA ESTE 25 DE OCTUBRE

​En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, Trinidad Amezaga, representante de Mercado Blumar, conversó sobre la nueva versión de las “Salmojornadas 2025”, una iniciativa solidaria que busca reunir a la comunidad en torno al sabor del salmón y la ayuda social.

El evento, que se realizará este 25 de octubre, invita a los magallánicos a disfrutar del tradicional Salmón a la vasca preparado con el sabor del sur, en una jornada que une gastronomía y solidaridad bajo el lema “¡Súmate al sabor que ayuda!”.

Según informó Amezaga, todo lo recaudado irá en beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, una causa ampliamente apoyada por la comunidad regional.

Las porciones tendrán un valor de $5.000 y estarán disponibles en distintos puntos de venta en Punta Arenas, donde se espera una alta participación de vecinos y visitantes.





