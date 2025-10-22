Punta Arenas,
22 de octubre de 2025

ABRAMOS LA CONVERSACIÓN: MAGALLANES SE SUMA A LA PRIMERA CAMPAÑA NACIONAL DE SALUD MENTAL

​Sector Salud, Educación y Trabajo:

ssmsaludmental

​“Estigmatizar cierra puertas. Abramos la conversación”, es la invitación que realiza el Gobierno de Chile a través en la primera Campaña de Salud Mental, que busca instalar el tema en la conversación pública, derribar prejuicios y promover una cultura de comprensión y apoyo, en contexto de la Salud Mental, como prioridad nacional, impulsando acciones de promoción y prevención, con énfasis en niños, niñas, adolescentes y grupos vulnerables.

El lanzamiento regional se realizó este lunes en dependencias de la SEREMI de Salud de Magallanes, y contó con la participación del SEREMI (s) de Salud, Eduardo Castillo; del SEREMI de Educación, Valentín Aguilera; del director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras y de la directora regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de Magallanes, Marilyn Cárdenas y referentes de salud mental de las diversas instituciones participantes.

Eduardo Castillo, Seremi de Salud (S), explicó que, “esta es la primera Campaña Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno, y su objetivo es erradicar la estigmatización y abrir el diálogo sobre estos temas que nos afectan como sociedad. Hablar de salud mental es clave para avanzar en comprensión y apoyo mutuo. Desde Magallanes estamos trabajando de manera intersectorial, junto a Educación, Trabajo y distintas áreas del Gobierno y la sociedad civil”.

La autoridad sostuvo que, “si bien se ha mostrado una leve disminución en las tasas de suicidio durante los últimos tres años, y mantenemos cifras menores al promedio nacional, aún enfrentamos desafíos en depresión y bienestar emocional, con cerca del 11% de la población afectada. Por eso es tan importante que las personas puedan expresar lo que sienten sin miedo ni vergüenza, y que como comunidad abramos espacios seguros para escucharnos y apoyarnos.”

En tanto, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, manifestó que, “con el lanzamiento de esta campaña nacional de salud mental, es fundamental que el sector educación, desde escuelas hasta instituciones de educación superior, participe activamente en el diálogo sobre estas temáticas. Sabemos que durante la adolescencia y hasta los 25 años, los jóvenes enfrentan desafíos significativos en materia de salud mental, por lo que es clave romper los estigmas y fomentar espacios seguros para conversar. Agregó que recientemente, más de 150 estudiantes de Punta Arenas participaron en un diálogo junto al sector salud, mostrando su interés y preocupación por estos temas. Este tipo de instancias refuerza nuestro compromiso de promover la salud mental en los establecimientos educativos y en los hogares, asegurando que los jóvenes puedan expresarse, recibir apoyo y sentirse escuchados.”

Por su parte, la directora Regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes, Marilyn Cárdenas, señaló que, “como Instituto de Seguridad Laboral, nos sumamos activamente a esta campaña, cuyo llamado principal es a no estigmatizar a quienes enfrentan dificultades emocionales o psicológicas. Desde el nivel nacional se nos ha instruido apoyar la iniciativa mediante la difusión en nuestros servicios y puestos de trabajo, asegurando que los mensajes lleguen a la mayor cantidad de personas posible”.


Acotó que, con el lanzamiento de la campaña en la región, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) inicia oficialmente sus acciones de difusión, coordinando con los distintos directores de servicio para instalar y promover la iniciativa en todos los espacios laborales, con el objetivo de fomentar una cultura de apoyo, comprensión y bienestar en el entorno laboral.

Desde la Mesa Intersectorial de Salud Mental, la referente del programa en la SEREMI de Salud, Maribel Bustos, explicó que los mensajes centrales de la campaña, apuntan a visibilizar el impacto del estigma y promover una cultura de respeto y apoyo. “El estigma en salud mental sigue siendo una barrera importante, porque muchas personas aún sienten vergüenza o temor de pedir ayuda. Con esta campaña queremos decir claramente que los problemas de salud mental no son motivo de burla ni de discriminación, y que todas y todos podemos contribuir conversando abiertamente, escuchando sin prejuicios y ofreciendo apoyo a quienes lo necesiten. Hablar de salud mental es un acto de empatía y cuidado colectivo”, destacó la profesional.

Consignar que la información de la campaña y material descargable, se encuentra disponible en la página web https://abramoslaconversacion.minsal.cl/

leo guzmán

