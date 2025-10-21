SENADOR BIANCHI DENUNCIA QUE CUENTAS ELÉCTRICAS SUFRIRÁN NUEVA ALZA POR DEUDA CON LAS DISTRIBUIDORAS: "EL MINISTRO GARCÍA ESTÁ TAPANDO LA REALIDAD PORQUE ESTAMOS A LA VUELTA DE UNA ELECCIÓN"

​El Senador independiente Karim Bianchi denunció que las cuentas eléctricas tendrán un nuevo aumento como consecuencia de la deuda que mantiene el Estado con las distribuidoras de energía, la que rondaría una suma cercana a los 8 millones de dólares a nivel país.



A raíz de esta situación, el representante de Magallanes emplazó al nuevo ministro de Energía Álvaro García a "decir la verdad porque está tapando una realidad gravísima sólo porque se viene una elección. Él falta a la verdad cuando dice que no sabe si las tarifas subirán o no, porque subirán sí o sí cuando firme el decreto y mientras no lo firme se seguirán generando intereses a favor de las empresas."



Además, Bianchi agregó que "el ministro no está entendiendo la magnitud de este problema por el tremendo daño que se ha provocado a nuestra economía, por lo que debe estar enfocado a resolver y no a desviar la discusión."



El parlamentario propuso que "el dinero que el Estado ha recaudado mediante Iva producto de este error se utilice para evitar que el costo energético continúe subiendo."



Finalmente, el senador Bianchi se mostró a favor de la posibilidad de una ley corta porque "es necesario encontrar una solución pronta, de forma justa, devolviendo los intereses y por sobre todo evitando nuevas alzas."





