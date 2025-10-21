Punta Arenas,
21 de octubre de 2025

SENADOR BIANCHI DENUNCIA QUE CUENTAS ELÉCTRICAS SUFRIRÁN NUEVA ALZA POR DEUDA CON LAS DISTRIBUIDORAS: "EL MINISTRO GARCÍA ESTÁ TAPANDO LA REALIDAD PORQUE ESTAMOS A LA VUELTA DE UNA ELECCIÓN"

​El parlamentario magallánico advirtió que "el Estado ha recaudado dinero mediante el IVA de este mal cobro" y propuso que esos fondos se utilicen para cubrir el costo de la energía para que no siga subiendo.

FOTO BIANCHI 2

​El Senador independiente Karim Bianchi denunció que las cuentas eléctricas tendrán un nuevo aumento como consecuencia de la deuda que mantiene el Estado con las distribuidoras de energía, la que rondaría una suma cercana a los 8 millones de dólares a nivel país.

 
A raíz de esta situación, el representante de Magallanes emplazó al nuevo ministro de Energía Álvaro García a "decir la verdad porque está tapando una realidad gravísima sólo porque se viene una elección. Él falta a la verdad cuando dice que no sabe si las tarifas subirán o no, porque subirán sí o sí cuando firme el decreto y mientras no lo firme se seguirán generando intereses a favor de las empresas."

 
Además, Bianchi agregó que "el ministro no está entendiendo la magnitud de este problema por el tremendo daño que se ha provocado a nuestra economía, por lo que debe estar enfocado a resolver y no a desviar la discusión."

 
El parlamentario propuso que "el dinero que el Estado ha recaudado mediante Iva producto de este error se utilice para evitar que el costo energético continúe subiendo."

 
Finalmente, el senador Bianchi se mostró a favor de la posibilidad de una ley corta porque "es necesario encontrar una solución pronta, de forma justa, devolviendo los intereses y por sobre todo evitando nuevas alzas."


SENADOR KUSANOVIC POR RECORTE EN EL PRESUPUESTO DE TURISMO: “DISMINUIR ESTOS RECURSOS NO SOLO FRENA EL ENORME POTENCIAL DE MAGALLANES. PROMOCIONAR NUESTRO HERMOSO PAÍS ES UNA INVERSIÓN QUE GENERA CRECIMIENTO Y EMPLEO EN TODAS LAS REGIONES”.

FINALIZA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE O'HIGGINS

​Con estas 31 nuevas luminarias, la ciudad alcanza un total de 22 kilómetros de nueva red lumínica peatonal y más de 15 calles intervenidas.

​Con estas 31 nuevas luminarias, la ciudad alcanza un total de 22 kilómetros de nueva red lumínica peatonal y más de 15 calles intervenidas.

SCAR-HASS 2025: CHILE FUE PUNTO DE ENCUENTRO GLOBAL SOBRE LA ANTÁRTICA EN TIEMPOS DE CAMBIO DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES

DELEGADO PRESIDENCIAL Y SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES ENTREGAN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS" A MUNICIPIO DE LAGUNA BLANCA

52,5% DE LOS POSTULANTES AL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2026 QUEDÓ EN SU PRIMERA PREFERENCIA Y EL 92,8% TIENE ALGUNA ASIGNACIÓN

