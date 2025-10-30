SENADOR KUSANOVIC PROYECTA EL PRÓXIMO GOBIERNO: “AQUÍ VA A SALIR KAST O INCLUSO PODRÍA SALIR KAISER”

Esta mañana, en conversación en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, abordó el panorama político nacional y las proyecciones respecto al próximo gobierno, destacando la relevancia de la elección presidencial que se avecina.

Durante la entrevista, el parlamentario señaló que el país vive un momento clave para su rumbo político. “La elección que tenemos hoy día es muy importante, creo que se termina la transición política en Chile, llega por primera vez la alternancia en el poder”, expresó, enfatizando que el escenario actual representa un punto de inflexión en la historia reciente del país.

Kusanovic también se refirió a las posibles alternativas que podrían surgir tras las próximas elecciones, afirmando que “aquí va a salir Kast o incluso podría salir Kaiser”, en alusión a los liderazgos emergentes dentro del espectro político de derecha.

El senador magallánico sostuvo que el debate sobre la gobernabilidad y los desafíos que enfrentará el próximo gobierno será fundamental para garantizar estabilidad y dirección en los años venideros. En ese contexto, llamó a la ciudadanía a participar informadamente en un proceso que —según sus palabras— podría marcar el cierre definitivo de la etapa de transición política que ha vivido Chile desde el retorno a la democracia.





​

