14 de diciembre de 2025

COMISARÍA VIRTUAL: MÁS DE 165 MIL PERSONAS HAN HECHO EL TRÁMITE PARA EXCUSARSE DE VOTAR EN SEGUNDA VUELTA

​El trámite puede ser realizado por aquellas personas habilitadas para sufragar que se encuentran a más de 200 kilómetros de su local de votación.

Este domingo 14 de diciembre se realiza en Chile la ​segunda vuelta presidencial, la cual tiene voto obligatorio.

De todos modos, para los electores que no puedan acudir a las urnas, pueden presentar sus excusas ante Carabineros, a través de la Comisaría Virtual.

En la primera vuelta, el sitio web presentó intermitencias debido al gran número de personas que ingresaban para descargar su código. Es por ello que la institución policial habilitó desde las 8:00 horas de ayer la página para hacer el trámite.

De esa manera, desde las 8:00 del sábado hasta las 8:00 de este domingo se han contabilizado 165.383 trámites solicitados.

Del total de excusas iniciadas, 39.798 personas ya han acudido a las distintas comisarías del país para validar en forma presencial dicho trámite.

Cabe recalcar que seguir los pasos en la página web no exime de ir a la Comisaría en forma presencial.

Asimismo, el trámite es válido para quienes se encuentran a más de 200 kilómetros de su local de votación.

¿Cómo hacer el trámite en Comisaría Virtual?

  • Ingresar a Comisaría Virtual y luego al apartado “Constancia votación”
  • Al presionar “Constancia votación”, se deriva a una página en la que se debe ingresar el RUT y la Clave Única
  • Tras llenar un formulario, se generará un código alfanumérico, que será requerido para validar la constancia en una Comisaría
  • Es importante acudir con cédula de identidad o pasaporte para verificar la información y finalizar el proceso de validación

Fuente: cnnchile.com



IMPULSADO POR EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE: PRIMER PROYECTO DE AMONÍACO VERDE EN EL PAÍS ES APROBADO

POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA EN VIVO DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025

​Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.

​Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.

COMISARÍA VIRTUAL: MÁS DE 165 MIL PERSONAS HAN HECHO EL TRÁMITE PARA EXCUSARSE DE VOTAR EN SEGUNDA VUELTA

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

VOCALES DE MESA DENUNCIAN FALTA DE CALEFACCIÓN EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE VILLA LAS NIEVES DURANTE SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

POR ÚNICA VEZ PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL PUEDES ADELANTAR PARTE DEL TRÁMITE PARA EXCUSARTE POR COMISARÍA VIRTUAL

LUIS LAMBIS LLEGA CON SU CUMBIA A DREAMS PUNTA ARENAS