“VOY A EMPEZAR DESDE MAÑANA”: ALEJANDRO RIQUELME DUCCI PROYECTA SU LABOR PARLAMENTARIA TRAS RESULTADOS PRELIMINARES EN MAGALLANES

El candidato a diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, entregó su primera impresión tras los resultados preliminares que lo posicionan como electo en la próxima conformación de la Cámara Baja.

Riquelme destacó el significado personal de realizar su primera declaración en la emisora, señalando que “siempre me dieron cabida en la radio, me encanta que esta primera declaración mía sea en esta radio que siempre me apoyó, cuando partimos con el programa de economía cerca de 4 años atrás y después tomé la decisión de ser consejero regional”.

Aunque insistió en que aún falta por completar el proceso oficial, comentó que “todavía no están todos los escrutinios, hay que esperar una hora más”, y adelantó que, de mantenerse la tendencia, “se repetiría el plato el señor Bianchi, la señora Morales y entraría yo como nuevo diputado por la región de Magallanes”.

El candidato valoró los resultados obtenidos, afirmando que “aquí se premió el trabajo, la honestidad”. Además, aseguró que su compromiso es total con las responsabilidades que podría asumir: “no sé si voy a ser el mejor diputado pero sí voy a ser el que más va a trabajar, tan así que voy a empezar desde mañana, no esperaré hasta el 11 de marzo del 2026”.

Respecto de sus primeras prioridades legislativas, Riquelme Ducci adelantó que “primero lo que voy a hacer es apoyar el plan de emergencia del próximo gobierno de José Antonio Kast en materia de salud y seguridad”, enfatizando la urgencia de abordar la situación sanitaria en la región. En esa línea, anunció que “vamos a tener que declarar emergencia sanitaria para solucionar el tema de las listas de espera”.

El candidato cerró agradeciendo el respaldo recibido y reiterando que esperará los resultados oficiales antes de pronunciarse definitivamente sobre su elección.

​

