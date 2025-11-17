MAGALLANES TUVO LA SEGUNDA PARTICIPACIÓN MÁS BAJA DEL PAÍS: 76,45% EN LAS ELECCIONES 2025

​La Región de Magallanes registró una participación del 76,45% en las Elecciones 2025 realizadas este domingo, la primera elección presidencial y parlamentaria con voto obligatorio en Chile.



En total, 122.394 personas acudieron a las urnas de un padrón regional de 160.092 electores.



Pese al aumento generalizado en la concurrencia a nivel nacional, Magallanes se posicionó como la segunda región con más baja participación del país, solo por encima de Aysén, que alcanzó un 73%.

El resto de las regiones superó el 80% de participación.



A nivel nacional votaron 13.475.457 personas, lo que corresponde a un 85% del padrón electoral compuesto por 15.779.102 inscritos.

