17 de noviembre de 2025
MAGALLANES TUVO LA SEGUNDA PARTICIPACIÓN MÁS BAJA DEL PAÍS: 76,45% EN LAS ELECCIONES 2025
En total, 122.394 personas acudieron a las urnas de un padrón regional de 160.092 electores.
La Región de Magallanes registró una participación del 76,45% en las Elecciones 2025 realizadas este domingo, la primera elección presidencial y parlamentaria con voto obligatorio en Chile.
Pese al aumento generalizado en la concurrencia a nivel nacional, Magallanes se posicionó como la segunda región con más baja participación del país, solo por encima de Aysén, que alcanzó un 73%.
El resto de las regiones superó el 80% de participación.
A nivel nacional votaron 13.475.457 personas, lo que corresponde a un 85% del padrón electoral compuesto por 15.779.102 inscritos.
Con el 77,79 % de las mesas escrutadas, Jara obtenía este domingo el 26,69 % mientras que Kast lograba el 24,15 %, de acuerdo con Servel. En tercer lugar sorprendió el candidato Franco Parisi, del Partido de la Gente, con el 19,32 %.
