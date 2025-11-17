Punta Arenas,
17 de noviembre de 2025

MAGALLANES TUVO LA SEGUNDA PARTICIPACIÓN MÁS BAJA DEL PAÍS: 76,45% EN LAS ELECCIONES 2025

​En total, 122.394 personas acudieron a las urnas de un padrón regional de 160.092 electores.

PuntaArenas

​La Región de Magallanes registró una participación del 76,45% en las Elecciones 2025 realizadas este domingo, la primera elección presidencial y parlamentaria con voto obligatorio en Chile.

En total, 122.394 personas acudieron a las urnas de un padrón regional de 160.092 electores.

Pese al aumento generalizado en la concurrencia a nivel nacional, Magallanes se posicionó como la segunda región con más baja participación del país, solo por encima de Aysén, que alcanzó un 73%.
El resto de las regiones superó el 80% de participación.

A nivel nacional votaron 13.475.457 personas, lo que corresponde a un 85% del padrón electoral compuesto por 15.779.102 inscritos.

LO QUE HAY QUE SABER DE LOS RESULTADOS DE LA PRESIDENCIAL Y LA PARLAMENTARIA

HABRÁ SEGUNDA VUELTA EN CHILE: JARA GANA POR POCO Y LA DERECHA SE ALINEA DETRÁS DE KAST

Leer Más

​Con el 77,79 % de las mesas escrutadas, Jara obtenía este domingo el 26,69 % mientras que Kast lograba el 24,15 %, de acuerdo con Servel. En tercer lugar sorprendió el candidato Franco Parisi, del Partido de la Gente, con el 19,32 %.

​Con el 77,79 % de las mesas escrutadas, Jara obtenía este domingo el 26,69 % mientras que Kast lograba el 24,15 %, de acuerdo con Servel. En tercer lugar sorprendió el candidato Franco Parisi, del Partido de la Gente, con el 19,32 %.

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

JOVEN DE PUERTO WILLIAMS SE TITULÓ TRAS ESTUDIAR LA DIVERSIDAD DE MUSGOS EN EL PARQUE NACIONAL YENDEGAIA

EN ELECCIONES PRESIDENCIALES EL SERVEL INFORMA DE CÓMPUTO CON EL 27,4% DE LAS MESAS ESCRUTADAS

2

CHILE EMPRENDE: EL SITIO WEB QUE AGRUPA TODA LA OFERTA PÚBLICA DE APOYO PARA LOS EMPRENDEDORES