EL ORIGEN DE LA VIDA ESTÁ EN MAGALLANES: DESCUBRE LA ENIGMÁTICA LAGUNA DE LOS CISNES

Magallanes guarda un secreto que parece sacado de otro planeta: formaciones milenarias que revelan el origen de la vida en la Tierra y que convierten a esta zona austral en uno de los lugares más valiosos para observar estromatolitos en Chile.

La Laguna de los Cisnes, en Porvenir, es uno de los pocos sitios del mundo donde estas antiguas bioconstrucciones siguen vivas. Y lo mejor: puedes recorrerlas por pasarelas en medio de uno de los rincones más silenciosos y mágicos del país.

​



Los estromatolitos y el origen de la vida

A simple vista parecen rocas… pero no lo son. En realidad son estructuras vivas formadas por capas de microorganismos que realizan fotosíntesis y liberan oxígeno. Estas formaciones existen en la Tierra desde hace unos 3.700 millones de años y son la evidencia de vida más antigua conocida.

Estos “microbios constructores” crecen capa sobre capa, atrapando sedimentos y minerales hasta formar las particulares estructuras que hoy podemos ver en lagunas, salares y sectores costeros.

Su importancia es enorme: fueron los primeros grandes oxigenadores del planeta, responsables de transformar la atmósfera y permitir que surgieran todas las formas de vida que conocemos hoy. Sin ellos, no existirían plantas, animales… ni nosotros.

Lo más sorprendente es que aún podemos verlos vivos, y uno de los mejores lugares para hacerlo es la Región de Magallanes.

¿Dónde ver estromatolitos en Chile?

Los estromatolitos en Chile pueden observarse principalmente en tres regiones: Tarapacá, Antofagasta y Magallanes.

Aunque en el pasado fueron muy abundantes, y lograron sobrevivir a todas las eras geológicas de la Tierra, hoy sólo permanecen en pocos lugares del mundo.

En Chile, se han identificado formaciones activas en:

Salar de Llamara (Región de Tarapacá)

Salar de Atacama (Región de Antofagasta)

Diversos sectores de la Región de Magallanes, incluyendo zonas de estudio científico y áreas protegidas

Entre esos puntos, uno de los más espectaculares es el Parque de los Estromatolitos en Porvenir.

Parque de los Estromatolitos en Chile



En plena Laguna de los Cisnes, área protegida declarada Monumento Natural, se encuentra el Parque de los Estromatolitos, uno de los mejores lugares del mundo para observar estas formaciones únicas.

Ubicada a sólo 6 kilómetros de Porvenir, esta laguna cuenta con pasarelas y miradores diseñados para recorrer el sitio sin afectar este frágil ecosistema.

Es un paseo breve, accesible y gratuito, ideal para descubrir uno de los tesoros naturales más singulares de la Región de Magallanes.

Además de los estromatolitos, la laguna es hogar de cisnes de cuello negro, caiquenes, flamencos y otras aves patagónicas. El paisaje es silencioso y abierto, perfecto para caminar, fotografiar y desconectarse.

Si quieres vivir una experiencia completa en Tierra del Fuego, te invitamos a revisar nuestro itinerario de 3 días. Incluye una visita a este impresionante lugar que resguarda estos verdaderos fósiles vivientes.

Para visitar el Parque de los Estromatolitos, primero debes llegar a Porvenir, en Tierra del Fuego. Desde Punta Arenas, el acceso es en ferry cruzando el Estrecho de Magallanes en un viaje de aproximadamente 2 horas y 30 minutos.

Una vez en Porvenir, puedes moverte en auto, taxi o transfer. Desde el centro de la ciudad, toma la ruta Y-629 rumbo al norte. Son entre 10 y 15 minutos en vehículo por un camino de ripio en buen estado, transitable durante todo el año.

Fotografía: @jf.morati



Fuente: chileestuyo.cl



​​

