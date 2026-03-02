Punta Arenas,
2 de marzo de 2026

TRAS CITA CON KAST POR CABLE CHINO, PRESIDENTE BORIC VIAJARÁ ESTE MARTES POR LA TARDE A MAGALLANES

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

boricmagallanes

Una ajetreada agenda es la que tiene proyectada el Presidente Gabriel Boric para sus últimos días de mandato. Entre las actividades de esta semana, tiene proyectado una visita a la Región de Magallanes, de la que es oriundo.

El Mandatario se encuentra este lunes en el archipiélago Juan Fernández, donde encabezó el inicio del año escolar 2026, y luego el lanzamiento de la Campaña de Vacunación e Inmunización para este año. Por la tarde, en tanto, participará de una navegación por áreas marinas protegidas y de la inauguración de kayaks comunitarios financiados por el Fondo de Equidad Territorial, para la firma del ingreso del proyecto de ley que regula la residencia, permanencia y traslado hacia y desde el territorio insular.

Boric arribó a Juan Fernández este domingo por la tarde, luego de una travesía de 36 horas por mar a bordo del buque “Aquiles” de la Armada de Chile. El regreso del Presidente a Santiago está proyectado para el final del día en avión.

El martes, a las 8.00 horas, el Jefe de Estado recibirá en La Moneda al presidente electo José Antonio Kast, para abordar, entre otras materias, la controversia diplomática que se abrió con Estados Unidos por el cable submarino de la empresa China Mobile, y que derivó en el retiro de visas de tres funcionarios, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Mediante la convocatoria de prensa, desde el equipo presidencial señalaron que el traslado de Boric a Magallanes será mañana martes en horario PM, y que el regreso será desde Punta Arenas, el miércoles 4 de marzo, también por la tarde.

La nueva visita del Mandatario a su región fue un compromiso adquirido con antelación. Su último viaje a la zona fue en diciembre de 2025, para la segunda vuelta presidencial.

Fuente: latercera.com


borickast

CADEM: APROBACIÓN DE BORIC SUBE A 37% Y 57% CREE QUE A CHILE LE IRÁ BIEN CON KAST

