ROTARY CLUB PUNTA ARENAS CELEBRÓ 121 AÑOS DE ROTARY INTERNACIONAL CON UNA CONEXIÓN INTERNACIONAL QUE REUNIÓ A CLUBES DE TODO EL MUNDO

En una jornada marcada por la fraternidad, la reflexión y el compromiso comunitario, el Rotary Club Punta Arenas conmemoró el aniversario N°121 de Rotary Internacional, una de las organizaciones de servicio más influyentes del mundo. La actividad reunió de manera presencial a sus socios en la capital regional y, mediante conexión virtual, a clubes rotarios de distintos puntos del mundo, reforzando el espíritu de unidad que caracteriza a la institución.

El encuentro, desarrollado en la sede del club local, se transformó en un espacio de diálogo y renovación de principios, donde la tecnología permitió acortar distancias geográficas y fortalecer la hermandad rotaria. A través de la plataforma digital, voluntarios y voluntarias compartieron saludos, experiencias y reflexiones sobre los desafíos actuales del servicio comunitario.

El presidente del Rotary Club Punta Arenas, Nelson Cárcamo Barrera, destacó el significado de la conmemoración. “Hoy no solo celebramos 121 años de historia de Rotary Internacional, sino que rendimos homenaje al espíritu de servicio que inspira a cada rotario y rotaria. Esta conexión global demuestra que, pese a las distancias, compartimos un mismo ideal y una misma convicción de trabajar por el bien común”, afirmó.

Cárcamo subrayó además el aporte concreto que la institución realiza en Magallanes. “Detrás de cada proyecto hay personas comprometidas que creen en un mundo mejor. En nuestra región, ese compromiso se traduce en acciones tangibles: postulamos periódicamente a fondos para la adquisición de sillas de ruedas y camas clínicas, apoyamos iniciativas sociales y respondemos ante emergencias que afectan a la comunidad”, señaló.

El aniversario encuentra a Rotary en una etapa de fortalecimiento institucional, con creciente participación femenina y una presencia territorial consolidada. En Punta Arenas, el club reafirma su vocación de servicio, manteniéndose activo frente a las necesidades locales y proyectando su labor hacia nuevos desafíos sociales.

La jornada concluyó con un llamado a continuar trabajando de manera colaborativa, convencidos de que el voluntariado organizado constituye una herramienta clave para construir comunidades más solidarias y resilientes. “La verdadera grandeza de Rotary radica en su capacidad de servir desinteresadamente a quienes más lo necesitan”, enfatizó su presidente.

Las actividades conmemorativas continuarán este fin de semana en Puerto Natales, donde el Rotary Club de esa ciudad recibirá a representantes de la región en la capital de Última Esperanza, fortaleciendo los lazos entre los clubes de la zona más austral del país y proyectando, desde Magallanes, el legado rotario hacia el futuro.

​Los cuatro primeros rotarios (de izquierda a derecha) Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram Shorey y Paul P.



​

