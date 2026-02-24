“ASUMO COMO PRESIDENTE DE TODOS LOS CHILENOS”: REVELAN RETRATO OFICIAL DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST

Este martes 24 de febrero se dio a conocer el retrato presidencial oficial del presidente electo José Antonio Kast Rist, acompañado de un texto explicativo difundido por su equipo de comunicaciones. En el documento se señala que la imagen busca representar a un mandatario “que avanza”, con el cielo de Chile como fondo y una referencia al verso del himno nacional “Puro Chile es tu cielo azulado”.

Según la descripción oficial, el Presidente aparece caminando hacia adelante mientras queda atrás una “tormenta”, símbolo —de acuerdo con el texto— de un período de “crisis, desorden e incertidumbre”. La imagen busca transmitir una señal de proyección institucional y una nueva etapa política.

En paralelo, en un video difundido junto a la presentación, el presidente electo afirmó: “Voy a ser el presidente de todos los chilenos”, mensaje que refuerza la línea expresada en el documento respecto a la unidad y al ejercicio del poder en nombre de toda la ciudadanía.

La presentación también aborda el significado del Escudo Nacional en la banda presidencial, señalando que su ubicación responde a la tradición republicana y a la continuidad del Estado. “El Escudo no pertenece a un sector, ni a una época: pertenece a Chile”, indica el texto, agregando que la banda “no es del Presidente, sino de la República”, reafirmando que el poder se ejerce “en nombre de todos los chilenos”.