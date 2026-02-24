Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

“ASUMO COMO PRESIDENTE DE TODOS LOS CHILENOS”: REVELAN RETRATO OFICIAL DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST

​La imagen fue difundida este martes 24 de febrero por su equipo de comunicaciones y busca representar a un mandatario “que avanza”, según el texto de presentación.

retrato presidente electo kast

Este martes 24 de febrero se dio a conocer el retrato presidencial oficial del presidente electo José Antonio Kast Rist, acompañado de un texto explicativo difundido por su equipo de comunicaciones. En el documento se señala que la imagen busca representar a un mandatario “que avanza”, con el cielo de Chile como fondo y una referencia al verso del himno nacional “Puro Chile es tu cielo azulado”.

Según la descripción oficial, el Presidente aparece caminando hacia adelante mientras queda atrás una “tormenta”, símbolo —de acuerdo con el texto— de un período de “crisis, desorden e incertidumbre”. La imagen busca transmitir una señal de proyección institucional y una nueva etapa política.

En paralelo, en un video difundido junto a la presentación, el presidente electo afirmó: “Voy a ser el presidente de todos los chilenos”, mensaje que refuerza la línea expresada en el documento respecto a la unidad y al ejercicio del poder en nombre de toda la ciudadanía.

La presentación también aborda el significado del Escudo Nacional en la banda presidencial, señalando que su ubicación responde a la tradición republicana y a la continuidad del Estado. “El Escudo no pertenece a un sector, ni a una época: pertenece a Chile”, indica el texto, agregando que la banda “no es del Presidente, sino de la República”, reafirmando que el poder se ejerce “en nombre de todos los chilenos”.

https://www.instagram.com/reel/DVKQIzUFchH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
dsc00770

PRESIDENTE GABRIEL BORIC PARTICIPA EN REUNIÓN CON DELEGADAS Y DELEGADOS PRESIDENCIALES DE TODO EL PAÍS

"ALGUACIL ILUSTRE": CARABINEROS OTORGA AL PRESIDENTE GABRIEL BORIC SU MÁXIMA DISTINCIÓN

​La resolución destaca el fortalecimiento estructural de la institución durante su administración. La ceremonia se realizará en los próximos días.

​La resolución destaca el fortalecimiento estructural de la institución durante su administración. La ceremonia se realizará en los próximos días.

presidente boric carabineros
retrato presidente electo kast

“ASUMO COMO PRESIDENTE DE TODOS LOS CHILENOS”: REVELAN RETRATO OFICIAL DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

retrato presidente electo kast

“ASUMO COMO PRESIDENTE DE TODOS LOS CHILENOS”: REVELAN RETRATO OFICIAL DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST

Investigan a carabineros por pornografía infantil en Magallanes

DETIENEN A CONDUCTOR EN ESTADO DE EBRIEDAD TRAS CHOCAR VEHÍCULO EN CALLE ERRÁZURIZ

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS