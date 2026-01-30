Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de enero de 2026

PRESIDENTE DE LA CORTE DE PUNTA ARENAS INTEGRÓ COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE JUSTICIA PENAL DE MAGALLANES

​El presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai, integró la primera sesión del año de la Comisión de Coordinación de Justicia Penal, realizada en el auditorio del tribunal de alzada.

presidente 2

En la instancia, el presidente Kusanovic relevó las carencias que presenta el Sistema de Justicia Penal en las provincias de Cabo de Hornos y Tierra del Fuego. Específicamente, la autoridad insistió en la urgencia de contar con un destacamento de Gendarmería de Chile en Puerto Williams y de un recinto para la privación de libertad de personas con la infraestructura requerida para tal efecto en esa ciudad.

En la actualidad, no existe un lugar que cumpla con los requisitos mínimos para decretar la prisión preventiva de una persona en Puerto Williams y la eventual concreción de un recinto adecuado, con la dotación mínima de funcionarios de Gendarmería, es de gran envergadura, por lo que desde la entidad penitenciaria propusieron que éste sea un proyecto sectorial que pueda, por ejemplo, ser desarrollado por el Gobierno Regional.

En este sentido, el presidente del tribunal de alzada enfatizó en que el traslado de alguien privado de libertad desde Puerto Williams a Punta Arenas es engorroso, ya que actualmente se debe realizar a bordo en una aerolínea comercial, alternativa que implica una demora significativa, de hasta 10 días, tardanza que no se condice con los estándares mínimos establecidos para el procedimiento.

En la instancia, además, se recalcó que tanto en Porvenir como en Puerto Williams es absolutamente necesario contar con destacamentos de la PDI, con los funcionarios que se requiera para que la policía pueda cumplir su labor adecuadamente en favor de la ciudadanía en ambas provincias.

Además, autoridades de la PDI presentes plantearon la necesidad de contar con un edificio nuevo para la institución en Punta Arenas, debido a que la actual infraestructura no cumple con los requerimientos funcionales estructurales para un correcto desempeño de la función policial y una adecuada atención a la ciudadanía

También en ese contexto, se resaltó la necesidad de mayores recursos para Gendarmería en Magallanes, ya que tanto en Porvenir como en Punta Arenas los centros privativos de libertad presentan ya hacinamiento. Además, el Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales carece de un cierre perimetral que refuerce la seguridad en el recinto.

Enfrentar los problemas que se generan por dichas necesidades, aseguraron las autoridades respectivas, implican esfuerzos y costos adicionales significativos para las entidades que componen el Sistema de Justicia Penal. Por ello, agregaron, que es primordial el desarrollo de proyectos para suplir las necesidades y que cada órgano pueda concretar sus labores tal como establece la normativa vigente y tratados internacionales.

La Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal la encabeza la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, y la integran el presidente Kusanovic, el fiscal regional Cristian Crisosto, la defensora regional Verónica Reyes y los directivos de Carabineros, Gendarmería de Chile, Policía de Investigaciones, jueces penales, administradores de tribunales y representantes de otras entidades.

rhernandezcremaschi

PRESIDENTE EVOPOLI MAGALLANES RICARDO HERNÁNDEZ DESTACA AMPLITUD POLÍTICA EN LA CONFORMACIÓN DEL GABINETE DE JOSÉ ANTONIO KAST

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA CERCA DE OCHO KILOS DE CANNABIS EN PARQUE CHABUNCO

Leer Más

​La droga fue encontrada en un área de libre acceso del sector norte de Punta Arenas y está avaluada en cerca de $78 millones.

​La droga fue encontrada en un área de libre acceso del sector norte de Punta Arenas y está avaluada en cerca de $78 millones.

pdimarihuanachabunco
nuestrospodcast
corfoganaderiamagallanes

CORFO IMPULSA INNOVACIÓN OVINA EN MAGALLANES Y AGRICULTURA TECNOLÓGICA EN EL NORTE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
presidente 2

PRESIDENTE DE LA CORTE DE PUNTA ARENAS INTEGRÓ COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE JUSTICIA PENAL DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
buque (4)

BUQUE SARGENTO ALDEA RECALA EN MAGALLANES PARA CARGAR MATERIALES CLAVE PARA INICIAR CONSTRUCCIÓN DE MUELLE ANTÁRTICO EJECUTADO POR LA DOP

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
lulakast

LULA DESTACA REUNIÓN CON KAST Y ADELANTA REUNIÓN ENTRE CANCILLERES EN LOS PRÓXIMOS MESES