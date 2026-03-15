RENIO: EL MINERAL ESTRATÉGICO DEL QUE CHILE CONCENTRA CERCA DEL 50% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL

El renio se ha posicionado como uno de los minerales estratégicos menos conocidos pero más relevantes dentro de la producción minera chilena. De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Chile concentra cerca del 50% de la producción mundial de este metal, además de contar con algunas de las mayores reservas conocidas a nivel global.

Su importancia radica en sus aplicaciones altamente especializadas. El renio se utiliza principalmente en la fabricación de superaleaciones capaces de resistir temperaturas extremas, fundamentales para motores aeronáuticos y componentes de la industria aeroespacial. También se emplea como catalizador en procesos de refinación de petróleo y en diversas aplicaciones energéticas.

En Chile, este mineral no se extrae de manera directa, sino que se obtiene como subproducto del procesamiento del molibdeno, el cual a su vez está asociado a la minería del cobre. Durante el proceso industrial de tostación de concentrados de molibdenita, el renio es liberado en forma de gases que posteriormente son capturados, tratados y refinados para producir compuestos como el perrenato de amonio o renio metálico de alta pureza.

Las principales reservas se encuentran en yacimientos de pórfido cuprífero ubicados en el norte y centro del país, lo que refuerza el rol estratégico de Chile en el suministro global de minerales críticos. En un contexto de creciente competencia internacional por estos recursos, el renio aparece como un elemento clave para industrias tecnológicas avanzadas y para el desarrollo de nuevas energías.



Fuente: Emol

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