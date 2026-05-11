Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de mayo de 2026

“PITUCA”: 15 AÑOS DE COLOR Y CREATIVIDAD EN EL MUNDO DE LA JOYERÍA Y ACCESORIOS EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

joyeriapituca

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Ana María Villanueva, dueña de Joyería Pop “Pituca”, conversó sobre la trayectoria de su emprendimiento, el crecimiento de su marca y la importancia de las redes sociales en el desarrollo de nuevos negocios.

Villanueva, diseñadora gráfica de profesión, comentó que lleva 15 años impulsando su emprendimiento, el cual con el paso del tiempo fue evolucionando hasta enfocarse principalmente en la joyería y accesorios de vestuario. Actualmente, “Pituca” se caracteriza por ofrecer productos con una fuerte identidad visual, marcada por el uso de colores y diseños llamativos.

Durante la entrevista, destacó que el proyecto ha ido mutando con los años, adaptándose a nuevas tendencias y necesidades del público, manteniendo siempre una propuesta creativa y colorida como sello distintivo de la marca.

La emprendedora también abordó su experiencia junto al Centro de Negocios Sercotec, instancia que valoró como un apoyo importante para fortalecer y proyectar su negocio a lo largo del tiempo.

Asimismo, relevó el papel de las redes sociales en el crecimiento de “Pituca”, señalando que lleva muchos años utilizando estas plataformas y que representan una muy buena vitrina para vender y posicionarse.

Finalmente, Ana María Villanueva entregó un mensaje a quienes están pensando en iniciar un emprendimiento, invitándolos a atreverse y dar el paso para desarrollar sus propias ideas y proyectos.

El trabajo y novedades de Joyería Pop “Pituca” pueden conocerse a través de su cuenta de Instagram: @pituca.cl



joyeriapituca

“PITUCA”: 15 AÑOS DE COLOR Y CREATIVIDAD EN EL MUNDO DE LA JOYERÍA Y ACCESORIOS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CADEM: APROBACIÓN DE KAST REPUNTA A 42% TRAS SEMANAS DE CAÍDA, PERO PERSISTE FUERTE PESIMISMO SOBRE ECONOMÍA Y EMPLEO

Leer Más

La mayoría de los encuestados cree que Chile va por mal camino, mientras un 79% considera que la economía está estancada o retrocediendo y un 81% califica negativamente la situación laboral del país.

La mayoría de los encuestados cree que Chile va por mal camino, mientras un 79% considera que la economía está estancada o retrocediendo y un 81% califica negativamente la situación laboral del país.

pdtekast
nuestrospodcast
chicwilliams

CIENCIA, SOBERANÍA Y TERRITORIO: ESTE LUNES INICIA LA IV CONFERENCIA INTERNACIONAL CHIC EN PUERTO WILLIAMS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Consulta-como-funcionara-el-comercio-este-domingo-16-de-noviembre-durante-las-Elecciones-2025-700x350

CÓMO FUNCIONARÁ EL COMERCIO ESTE DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE POR ELECCIONES 2025

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
PL 1

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ MANTENIMIENTO INVERNAL DE PILETAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
CARTA AL DIRECTOR

SINDICATO DE TRABAJADORES TÉCNICOS DE CORREOS DE CHILE: SALUDO Y REFLEXIÓN DEL DÍA DE LA MADRE

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadoducco

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME ABORDÓ SITUACIÓN DE LA PESCA EN LA REGIÓN, RED ASISTENCIAL ONCOLOGICA Y CONTROLES ANTIDROGAS A AUTORIDADES

publicite aquí
publicite aqui