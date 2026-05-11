“PITUCA”: 15 AÑOS DE COLOR Y CREATIVIDAD EN EL MUNDO DE LA JOYERÍA Y ACCESORIOS EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Ana María Villanueva, dueña de Joyería Pop “Pituca”, conversó sobre la trayectoria de su emprendimiento, el crecimiento de su marca y la importancia de las redes sociales en el desarrollo de nuevos negocios.

Villanueva, diseñadora gráfica de profesión, comentó que lleva 15 años impulsando su emprendimiento, el cual con el paso del tiempo fue evolucionando hasta enfocarse principalmente en la joyería y accesorios de vestuario. Actualmente, “Pituca” se caracteriza por ofrecer productos con una fuerte identidad visual, marcada por el uso de colores y diseños llamativos.

Durante la entrevista, destacó que el proyecto ha ido mutando con los años, adaptándose a nuevas tendencias y necesidades del público, manteniendo siempre una propuesta creativa y colorida como sello distintivo de la marca.

La emprendedora también abordó su experiencia junto al Centro de Negocios Sercotec, instancia que valoró como un apoyo importante para fortalecer y proyectar su negocio a lo largo del tiempo.

Asimismo, relevó el papel de las redes sociales en el crecimiento de “Pituca”, señalando que lleva muchos años utilizando estas plataformas y que representan una muy buena vitrina para vender y posicionarse.

Finalmente, Ana María Villanueva entregó un mensaje a quienes están pensando en iniciar un emprendimiento, invitándolos a atreverse y dar el paso para desarrollar sus propias ideas y proyectos.

El trabajo y novedades de Joyería Pop “Pituca” pueden conocerse a través de su cuenta de Instagram: @pituca.cl

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