EJÉRCITO REACTIVÓ ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN EN CENTROS DE RESERVISTAS A NIVEL NACIONAL

​El Ejército de Chile reinició este 9 de mayo las actividades de instrucción y entrenamiento en los 45 Centros de Reservistas distribuidos a lo largo del país, los que reúnen actualmente a 1.917 efectivos. La ceremonia central se realizó en el Regimiento de Infantería N°1 “Buin” y fue encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Pedro Varela S.En la actividad participaron 341 reservistas pertenecientes a distintas Unidades Base de Movilización de la Región Metropolitana. Durante la ceremonia, el Comandante de Operaciones Terrestres, General de División Carlos Muñoz, destacó el rol operativo y social que cumplen hombres y mujeres que integran la Reserva Militar, provenientes de distintos ámbitos profesionales y laborales.La autoridad también anunció que este año un batallón de reservistas participará en la Parada Militar en honor a las Glorias del Ejército, retomando una tradición que busca visibilizar el aporte ciudadano a la institución y su vínculo con el país.Por su parte, el director de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), General Pedro Araya, valoró el compromiso de quienes integran la Reserva Militar, resaltando que compatibilizan sus actividades cotidianas con la disposición permanente de apoyar al Estado y a las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia o defensa nacional.El Ejército además reiteró el llamado a ciudadanos entre 18 y 45 años a integrarse a la Reserva Militar, proceso que contempla requisitos como tener el servicio militar al día, nacionalidad chilena y condiciones médicas aptas para instrucción militar.

