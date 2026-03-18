FACH CELEBRA 96° ANIVERSARIO REFORZANDO VÍNCULO CON LA COMUNIDAD EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Comandante de Escuadrilla (TI) Rubén Bravo, oficial del Grupo de Telecomunicaciones y Detección N°33 de la IVª Brigada Aérea, abordó la conmemoración del 96° aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, en el marco del Mes del Aire y del Espacio, destacando su relevancia tanto a nivel nacional como regional.

Durante la conversación, el oficial puso énfasis en el rol estratégico que cumple la IVª Brigada Aérea en Magallanes y la Antártica, especialmente considerando las condiciones geográficas y climáticas del extremo sur, donde la conectividad, la vigilancia y el apoyo logístico resultan fundamentales para el desarrollo y la soberanía en el territorio.

En este contexto, detalló el despliegue de diversas actividades programadas en la región para conmemorar esta fecha, comenzando con la ceremonia militar del próximo 20 de marzo, que incluirá un desfile terrestre y aéreo, instancia que busca acercar a la ciudadanía al quehacer institucional.

Asimismo, informó sobre la realización de una exposición estática en Zonaustral los días 21 y 22 de marzo, entre las 10:00 y 18:00 horas, donde el público podrá conocer de cerca material, equipamiento y capacidades de la Fuerza Aérea, además de interactuar directamente con aviadores militares, fortaleciendo el vínculo entre la institución y la comunidad.

Junto a estas actividades, también se contemplan charlas en establecimientos educacionales de Punta Arenas, orientadas a dar a conocer las distintas alternativas de ingreso a la institución, ya sea a través de la Escuela de Aviación, la Escuela de Especialidades, o mediante vías destinadas a técnicos y profesionales. Para quienes deseen obtener más información, se encuentra disponible el sitio web https://admision.fach.mil.cl/ .

De esta manera, la Fuerza Aérea de Chile conmemora un nuevo aniversario reforzando su presencia en la región y promoviendo el acercamiento con la ciudadanía, destacando su aporte al desarrollo, la conectividad y la seguridad en el extremo austral del país.





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