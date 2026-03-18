Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de marzo de 2026

FACH CELEBRA 96° ANIVERSARIO REFORZANDO VÍNCULO CON LA COMUNIDAD EN MAGALLANES

Buenos días región.

comandantefach

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Comandante de Escuadrilla (TI) Rubén Bravo, oficial del Grupo de Telecomunicaciones y Detección N°33 de la IVª Brigada Aérea, abordó la conmemoración del 96° aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, en el marco del Mes del Aire y del Espacio, destacando su relevancia tanto a nivel nacional como regional.

Durante la conversación, el oficial puso énfasis en el rol estratégico que cumple la IVª Brigada Aérea en Magallanes y la Antártica, especialmente considerando las condiciones geográficas y climáticas del extremo sur, donde la conectividad, la vigilancia y el apoyo logístico resultan fundamentales para el desarrollo y la soberanía en el territorio.

En este contexto, detalló el despliegue de diversas actividades programadas en la región para conmemorar esta fecha, comenzando con la ceremonia militar del próximo 20 de marzo, que incluirá un desfile terrestre y aéreo, instancia que busca acercar a la ciudadanía al quehacer institucional.

Asimismo, informó sobre la realización de una exposición estática en Zonaustral los días 21 y 22 de marzo, entre las 10:00 y 18:00 horas, donde el público podrá conocer de cerca material, equipamiento y capacidades de la Fuerza Aérea, además de interactuar directamente con aviadores militares, fortaleciendo el vínculo entre la institución y la comunidad.

Junto a estas actividades, también se contemplan charlas en establecimientos educacionales de Punta Arenas, orientadas a dar a conocer las distintas alternativas de ingreso a la institución, ya sea a través de la Escuela de Aviación, la Escuela de Especialidades, o mediante vías destinadas a técnicos y profesionales. Para quienes deseen obtener más información, se encuentra disponible el sitio web https://admision.fach.mil.cl/.

De esta manera, la Fuerza Aérea de Chile conmemora un nuevo aniversario reforzando su presencia en la región y promoviendo el acercamiento con la ciudadanía, destacando su aporte al desarrollo, la conectividad y la seguridad en el extremo austral del país.



Alcohólicos anónimos

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS INVITA A REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA POR ANIVERSARIO DEL GRUPO AMOR Y SERVICIO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN PORVENIR: DETIENEN A CIUDADANO ARGENTINO CON MÁS DE 8 MIL CAJETILLAS

Leer Más

​Vehículo ingresó por paso no habilitado en el sector San Sebastián

​Vehículo ingresó por paso no habilitado en el sector San Sebastián

cigarrillos
nuestrospodcast
Visita ministerial 2

PRIMERA VISITA MINISTERIAL MARCA SEÑAL ESTRATÉGICA PARA MAGALLANES Y REFUERZA ROL CLAVE DE CHILE EN LA ANTÁRTICA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
sernapescamagallanes

CONDENAN A ARMADOR AL PAGO DE UNA MULTA POR OBSTACULIZAR FISCALIZACIÓN Y EXTRAER RECURSOS DE MANERA ILEGAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cardenalchomali

CARDENAL CHOMALI PIDE AL COMERCIO A CERRAR DURANTE EL VIERNES SANTO “QUIENES TRABAJAN SON LOS MÁS POBRES”

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
lagunablancamtb

EXITOSA PRIMERA EDICIÓN DEL "RALLY MORRO CHICO" UNE A LA PATAGONIA A TRAVÉS DEL CICLISMO EN LAGUNA BLANCA