CARABINEROS DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA CONMEMORA 99° ANIVERSARIO REAFIRMANDO SU COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA NACIONAL

Con una solemne ceremonia que incluyó la participación de autoridades locales e invitados especiales, la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams conmemoró el 99° aniversario de la institución, en la zona más austral del país donde ejerce funciones en resguardo de la seguridad y labores fronterizas.

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Esta instancia, desarrollada en el frontis de la unidad policial, estuvo encabezada por el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, quien pasó revista al personal y a representantes de las agrupaciones pertenecientes al Liceo Donald Mc Intyre Griffiths que también se hicieron presentes: la banda de guerra "Albatros" –que musicalizó la jornada con interpretaciones de los himnos de Chile y de Carabineros-, y la Brigada Escolar de Tránsito.

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La máxima autoridad provincial reconoció la importante labor que cumplen funcionarios de Carabineros tanto en dicha comisaría como en sus destacamentos adjuntos de la tenencia de Yendegaia y el retén de Puerto Toro, donde igualmente se efectuaron eventos conmemorativos. "Fue una ceremonia bastante íntima y emotiva, donde se recordó a todos los mártires que tiene Carabineros (más de 1.200). Esperamos que esta situación mejore y que no tengamos que seguir lamentando nuevas víctimas de Carabineros, porque su labor principal es protegernos y cuidarnos. Saludamos a todos ellos, agradeciendo su trabajo y presencia en esta zona extrema como nuestra provincia", comentó.

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Por su parte, el comisario de la IV Comisaría de Carabineros, mayor Nemesio Godoy, valoró esta instancia ad portas de su centenario. "Para nosotros es de tremenda alegría celebrar este aniversario, pero también es un momento de recogimiento y de mucho respeto por las personas y por nuestros mártires que hemos tenido durante toda esta historia institucional. Esto también nos sirve de ejemplo y valía para poder cada día realizar nuestro servicio de una mejor forma hacia la comunidad", manifestó.

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La autoridad policial resaltó los principales atributos que caracterizan a la comisaría que lidera, cuyos destacamentos se encuentran en zonas limítrofes, por lo que deben velar por la soberanía nacional y la protección de las fronteras. Asimismo, debido a diversas rutas de senderismo en Isla Navarino, el contingente actúa de forma inmediata ante emergencias de rescate, en colaboración con instituciones como la Delegación Presidencial, Municipalidad de Cabo de Hornos, Bomberos y Armada de Chile.

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"El mensaje hacia todo mi personal es agradecerlos por el compromiso y la entrega, por el trabajo abnegado que realizan. Bajo estos mismos parámetros, reforzamos nuestro compromiso con la ciudadanía, con la gente, de ganar la confianza, que eso es esencial para nosotros como Carabineros. La confianza en la ciudadanía, de nuestros compatriotas, es de gran relevancia y nos invita a realizar cada vez una labor más de excelencia y de una mejor forma nuestra función principal que es el rol preventivo, pero también la interacción con la gente, con el profundo respeto por los derechos de cada uno", cerró el comisario.

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Cabe recordar que el 27 de abril de 1927, el general Carlos Ibáñez del Campo, en su calidad de vicepresidente de Chile, firmó el decreto con fuerza de ley N°2.484, que fusionaba los servicios policiales y carabineros, formando una sola institución llamada Carabineros de Chile.

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Posteriormente, mediante Orden General N°204 decretada el 24 de mayo de 1929, se autorizó la instalación de un servicio de Carabineros en Isla Navarino. Su sector de vigilancia quedó circunscrito al área de la entonces Subdelegación de Isla Navarino, destinándose a la bahía Liwaia (hoy Puerto Navarino), como el emplazamiento de su cuartel, el que fue puesto en funcionamiento el 4 de septiembre de 1933. Luego, en 1992, se creó la Subcomisaría de Carabineros de Puerto Williams, unidad que el 23 de marzo de 2013 se convirtió en Comisaría a través de una Ceremonia de Elevación de Categoría.