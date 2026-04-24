"TRANSPATAGONIA": EL VIAJE DE LLUVIA ÁCIDA QUE NUNCA TERMINA, HOY EN LA VOZ DE GABI GÓMEZ

El cantautor magallánico GABI GÓMEZ presenta mediante un videoclip su versión del tema "TRANSPATAGONIA", una canción del dúo electrónico LLUVIA ÁCIDA originalmente publicada en su disco "HOTEL KOSMOS" (2004). Se trata de un cover que fue publicado en el disco "CONVERGENCIA" (Eolo Producciones, 2025), una producción que hace unos meses celebró los 30 Años de carrera del dúo conformado desde 1995 por Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf.

Gabi Gómez, uno de los exponentes más destacados de la actual generación de músicos puntarenenses, cuenta como llegó a versionar esta canción. "Creo que lo que me motivó a hacerlo fue que es una de mis canciones favoritas del dúo Lluvia Ácida. En alguna playlist por ahí la escuchaba y volvía a ella, pero sin jamás pensar en hacer una versión. Entonces cuando surge la invitación de Lluvia Ácida para colaborar en el disco "Convergencia", la verdad es que no me puse a investigar otras canciones, me enfoqué en esa. Le pedí ayuda a mi hermano Marcelo Gómez y juntos empezamos a trabajar esa idea, primero grabando maquetas en casa, con guitarra, teclado. Luego empezamos a ir a la sala, invitamos a un baterista y empezamos a ensayarla en formato trío, harto tiempo hasta que quedó una maqueta que nos gustó a todos y quedamos conformes. La verdad que fue un proceso bien natural", relata. El tema contó con el aporte de Pauli Mancilla (coros), Marcelo Gómez (guitarra, bajo y teclado) y Jothan Donicke (batería). Fue grabado en "Sombris Sala" por Manuel Andrade, mezclado por David Silva en "Silver Sounds" y masterizado por el destacado ingeniero de sonido Chalo González en Santiago.

El integrante de Lluvia Ácida Rafael Cheuquelaf relata que la canción original nació en 2003, a raíz de un viaje por la Patagonia que emprendió con sus padres y hermano. "En ese verano viajamos con una casa rodante desde Punta Arenas, con la meta de llegar a la Carretera Austral, pasando por la Ruta 40 en Argentina. A medida que íbamos viajando iba escribiendo frases que me iban surgiendo en reacción a los paisajes que iba observando. Cuando volví a Punta Arenas la completamos con Héctor Aguilar y la grabamos. Y un año después la tocamos en Coyhaique, en un gran festival de música electrónica llamado "Patagónica" y en varias ocasiones en nuestra ciudad, como cuando una vez teloneamos a Javiera Parra y los Imposibles en el desaparecido Gimnasio de la Confederación Deportiva", recuerda. "El escucharla en esta nueva versión y acompañada por un videoclip con imágenes tan evocativas ha sido un verdadero regalo para nosotros, que nos hace pensar que estos años de trabajo han valido absolutamente la pena", afirma Cheuquelaf.

El videoclip que presenta esta versión del tema es fruto del trabajo de la escritora y activista Ana Marlén Guerra y de su hermano Raúl Guerra (que trabaja bajo el seudónimo de Ramut Pixel). "Gaby me contó que estaba preparando este cover justo cuando yo había tenido una noche de mucho pensar en cómo darle vida a una idea que venía gestando hace rato, sobre esta especie de monstruos que toman vida y que lamentablemente han estado ahí acechando, que son los aerogeneradores", cuenta Ana Marlén, quien contactó a su hermano para proponerle trabajar en un videoclip. "En el camino ocurrió que mi hermano se entusiasmó mucho con el proyecto. Él es diseñador y también es artista plástico además de músico. Estuvimos trabajando en conversación permanente, hablando de las imágenes que surgían de este tema y así se fue gestando la idea potente que logró condensar Raúl en este proyecto", relata.

Para Gabi Gómez la canción representa varias cosas. "Cuando la escuchaba me producía nostalgia. Si bien no menciona un sitio específico con nombre y apellido, sí habla de un paisaje que se repite dentro de la región. Y eso al momento de interpretarla me provoca una emoción tremenda. Hace un repaso breve, si se quiere, de nuestra historia, de cómo esta lejanía del resto del país sigue existiendo. Entonces siento que "Transpatagonia" tiene mucho de eso, de querer contarnos un poco de dónde venimos", reflexiona el músico. Por su parte, Ana Marlén Guerra no duda en señalar que la música de Lluvia Ácida es parte de la banda sonora de su vida. "También es parte de la banda sonora de nuestra región y este tema en particular nos conecta inmediatamente con nuestro entorno, nos señala un camino claro, un viaje que muchas veces hacemos cuando nos dirigimos a distintas localidades de la región. Además, trabajar en colaboración con mi hermano, para Gabi en un tema original de Lluvia Ácida, me hace sentir que estamos conectados con el territorio que amamos y queremos proteger", concluye.

El video de esta nueva versión de "Transpatagonia" ya está disponible en el canal de You Tube de Eolo Producciones.

Videoclip "Transpatagonia" (versión de Gabi Gómez):

https://www.youtube.com/watch?v=e_16LFD6MY4