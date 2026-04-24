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24 de abril de 2026

MUNICIPIO Y BIENES NACIONALES COORDINAN AGENDA POR TERRENOS Y PROYECTOS

Autoridades abordaron regularización, uso de suelo y planificación urbana local.

REUNIÓN CON SEREMI DE BIENES NACIONALES

Una reunión de trabajo sostuvieron el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y la seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz, instancia en la que ambas autoridades revisaron una serie de materias pendientes vinculadas a la administración de terrenos fiscales y al desarrollo de proyectos estratégicos para la comuna.

Tras el encuentro, el jefe comunal destacó el carácter operativo de la cita, enfocada en avanzar en soluciones concretas. "Fue una reunión muy productiva, donde abordamos de inmediato temas relevantes para la ciudad, como la regularización de terrenos, que es una preocupación que se arrastra hace tiempo. Existen limitaciones normativas que impiden regularizar ciertos predios irregulares, lo que genera dificultades para muchas familias", explicó.

En ese contexto, Radonich advirtió sobre situaciones que están afectando a vecinos que adquieren terrenos sin cumplir con las condiciones legales. "Hemos detectado casos de venta de terrenos mediante acciones y derechos, sabiendo que no es posible regularizarlos, lo que genera falsas expectativas. Por eso vamos a reforzar el trabajo conjunto con la Dirección de Obras y el área jurídica para informar a la comunidad y evitar que más personas enfrenten problemas para acceder a servicios básicos", señaló.

Durante la reunión también se abordaron iniciativas en curso y proyectos futuros, entre ellos el desarrollo del sector de El Pudeto. "Ya se concretó la entrega de la laguna, que está en proceso de licitación para convertirse en un mirador, lo que es una muy buena noticia para la ciudad", indicó el alcalde.

Asimismo, el jefe comunal planteó la necesidad de avanzar en infraestructura clave para la gestión de emergencias. "Estamos trabajando en la proyección de un centro de operaciones y seguridad en la parte alta de la ciudad, donde se concentren recursos esenciales para enfrentar contingencias. Son temas que requieren coordinación con Bienes Nacionales, considerando la disponibilidad de terrenos adecuados", agregó.

Por su parte, la seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz, valoró el espacio de coordinación y destacó la disposición para avanzar en conjunto. "Este fue un saludo protocolar, pero también una instancia para poner sobre la mesa distintos temas que debemos trabajar de manera conjunta. Tanto el municipio como nuestro equipo técnico plantearon tareas que iremos abordando en el corto plazo", afirmó.

La autoridad regional subrayó que el foco estará en responder a las necesidades de la comunidad. "Todo apunta a buscar soluciones concretas para los habitantes de Punta Arenas. En aquello que dependa de Bienes Nacionales, vamos a trabajar en colaboración directa con la Municipalidad para dar respuesta a estas demandas", concluyó.

Desde el municipio recalcaron que este tipo de instancias permite avanzar en materias sensibles para la comuna, especialmente en lo relacionado con el acceso a suelo regularizado, la planificación urbana y la ejecución de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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