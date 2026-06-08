SEREMI DE TRANSPORTES CONFIRMA LLEGADA DE BUSES ELÉCTRICOS A PUNTA ARENAS PARA 2028 Y ANUNCIA AJUSTES EN RECORRIDOS URBANOS

​El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Allan Stowhas, confirmó que el proyecto de incorporación de buses eléctricos para Punta Arenas continúa en marcha y proyectó su implementación para 2028, además de anunciar ajustes a recorridos del transporte urbano que comenzarán a operar desde julio en sectores habitacionales en expansión.



Durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad realizó un balance de sus primeros meses en el cargo, destacando el despliegue territorial desarrollado en distintas comunas de la región, incluyendo Puerto Natales, Porvenir, Primavera y Puerto Williams.



“Ha sido un período muy dinámico. Nos hemos preocupado de instalar el equipo, conocer las funciones y también hacer un levantamiento territorial de las necesidades de las provincias”, señaló.



Uno de los anuncios más relevantes estuvo relacionado con la electromovilidad en Punta Arenas. Stowhas aseguró que el proyecto de buses eléctricos sigue adelante pese a restricciones presupuestarias nacionales y observaciones administrativas que han afectado iniciativas similares en otras regiones.



“El proyecto está confirmado. Ahora sí tenemos plazo y estamos hablando del año 2028”, afirmó, precisando que la inversión contempla alrededor de 120 mil millones de pesos y una flota proyectada de 114 buses eléctricos.



En paralelo, adelantó que durante la segunda quincena de junio se informarán oficialmente modificaciones a recorridos del transporte público urbano para acercar la locomoción colectiva a nuevos sectores residenciales que han surgido en la ciudad.



Las extensiones beneficiarán a conjuntos habitacionales como Lomas del Bosque, Estepa Austral, La Floresta, Los Sauces y Brisas del Estrecho, respondiendo a demandas vecinales por mayor conectividad.



“No son nuevos recorridos, son extensiones de recorrido y parte oficialmente el primero de julio”, indicó.



Respecto a la conectividad en zonas extremas, Stowhas abordó las demandas surgidas en Puerto Williams, donde sostuvo reuniones con autoridades comunales, juntas de vecinos y organizaciones sociales.



En materia aérea, explicó que el subsidio vigente continúa operando, aunque reconoció que existe una solicitud para ampliar su cobertura.



“Todo es atendible y todo lo podemos canalizar, pero hay que ser realistas porque existen presupuestos acotados y procesos que toman tiempo”, sostuvo.



Durante su visita a Cabo de Hornos, el seremi también participó en la inauguración del electro cargador más austral del continente, instalado en conjunto entre Edelmag y la Municipalidad de Cabo de Hornos.



“La electromovilidad llegó para quedarse y más aún en territorios tan australes como Puerto Williams”, afirmó.



Finalmente, la autoridad abordó desafíos en telecomunicaciones y recordó que las fallas recientes en la Fibra Óptica Austral evidencian la necesidad de fortalecer la redundancia y la denominada “última milla”, especialmente en localidades aisladas.



“Existe una gran prioridad gubernamental por mejorar la conectividad digital en zonas extremas, pero también debemos considerar los altos costos que implica llegar a lugares con pocos usuarios”, concluyó.







​

