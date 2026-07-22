TERCERA ENTREGA DE COMPUTADORES A CENTROS DE SALUD FAMILIAR BUSCA AGILIZAR ATENCIONES

Como parte del plan de modernización de la Atención Primaria de Salud, la Corporación Municipal de Punta Arenas concretó la entrega de una nueva partida de computadores al Cesfam Carlos Ibáñez, equipamiento que permitirá renovar gran parte de la infraestructura tecnológica del establecimiento y mejorar la atención de sus más de 14.500 usuarios. La iniciativa forma parte de un proyecto que considera una inversión total de $125 millones para renovar progresivamente los equipos informáticos de toda la red comunal de salud.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta entrega corresponde a una nueva etapa del proceso de renovación tecnológica que se desarrolla en los centros de salud administrados por la Corporación Municipal. "Con esta entrega estamos completando una primera etapa de un proyecto que contempla una inversión de $125 millones para modernizar todo nuestro sistema de salud. Los Cesfam 18 de Septiembre y Thomas Fenton ya cuentan con equipamiento actualizado y hoy incorporamos 20 computadores de última generación al Cesfam Carlos Ibáñez. En septiembre llegarán nueve equipos más y esperamos que antes de finalizar el año toda la red cuente con computadores completamente renovados. Estos equipos son mucho más rápidos, incorporan cámaras para telemedicina y permiten acceder con mayor agilidad a las fichas clínicas y demás plataformas de atención, reduciendo los tiempos de espera tanto para los usuarios como para los funcionarios".

La directora del Cesfam Carlos Ibáñez, Solange Pletikosic, explicó que la renovación responde a la necesidad de reemplazar equipos que ya no cumplían con los requerimientos tecnológicos actuales. "Si bien durante los últimos años realizamos distintas mantenciones para prolongar la vida útil de los computadores, era necesario renovar los equipos más antiguos. Con esta primera entrega reemplazaremos cerca de la mitad de los computadores del establecimiento y, una vez que lleguen los nueve restantes, tendremos prácticamente todo nuestro equipamiento actualizado. Esto mejora la velocidad de trabajo, la capacidad de almacenamiento de información y también fortalece aspectos relacionados con la seguridad y confidencialidad de los datos. En nuestro Cesfam trabajan alrededor de 115 funcionarios y muchos equipos son utilizados por distintos profesionales durante la jornada, por lo que esta renovación representa un beneficio importante para el funcionamiento diario".

Por su parte, el director del Área de Salud de la Corporación Municipal, Víctor Fuentes, señaló que el proceso permitirá dejar prácticamente renovada toda la infraestructura tecnológica de los Cesfam de la comuna. "Con las entregas realizadas en los Cesfam Mateo Bencur, Juan Damianovic y ahora Carlos Ibáñez; sumadas al equipamiento del Cesfam 18 de Septiembre y al Thomas Fenton, podemos decir que la red comunal ha dado un salto importante en materia tecnológica. Nuestro objetivo es completar durante este año la renovación total de los computadores, incorporando equipos preparados para los desafíos actuales de la atención primaria, especialmente en ámbitos como la telemedicina y las plataformas digitales de salud. Con ello mejoramos las condiciones de trabajo de los equipos y entregamos una mejor respuesta a los usuarios".