Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

22 de julio de 2026

TERCERA ENTREGA DE COMPUTADORES A CENTROS DE SALUD FAMILIAR BUSCA AGILIZAR ATENCIONES

La inversión municipal permitirá modernizar la infraestructura tecnológica y optimizar los procesos clínicos y administrativos de los establecimientos.

CESFAM CARLOS IBÁÑEZ (1)

Como parte del plan de modernización de la Atención Primaria de Salud, la Corporación Municipal de Punta Arenas concretó la entrega de una nueva partida de computadores al Cesfam Carlos Ibáñez, equipamiento que permitirá renovar gran parte de la infraestructura tecnológica del establecimiento y mejorar la atención de sus más de 14.500 usuarios. La iniciativa forma parte de un proyecto que considera una inversión total de $125 millones para renovar progresivamente los equipos informáticos de toda la red comunal de salud.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta entrega corresponde a una nueva etapa del proceso de renovación tecnológica que se desarrolla en los centros de salud administrados por la Corporación Municipal. "Con esta entrega estamos completando una primera etapa de un proyecto que contempla una inversión de $125 millones para modernizar todo nuestro sistema de salud. Los Cesfam 18 de Septiembre y Thomas Fenton ya cuentan con equipamiento actualizado y hoy incorporamos 20 computadores de última generación al Cesfam Carlos Ibáñez. En septiembre llegarán nueve equipos más y esperamos que antes de finalizar el año toda la red cuente con computadores completamente renovados. Estos equipos son mucho más rápidos, incorporan cámaras para telemedicina y permiten acceder con mayor agilidad a las fichas clínicas y demás plataformas de atención, reduciendo los tiempos de espera tanto para los usuarios como para los funcionarios".

La directora del Cesfam Carlos Ibáñez, Solange Pletikosic, explicó que la renovación responde a la necesidad de reemplazar equipos que ya no cumplían con los requerimientos tecnológicos actuales. "Si bien durante los últimos años realizamos distintas mantenciones para prolongar la vida útil de los computadores, era necesario renovar los equipos más antiguos. Con esta primera entrega reemplazaremos cerca de la mitad de los computadores del establecimiento y, una vez que lleguen los nueve restantes, tendremos prácticamente todo nuestro equipamiento actualizado. Esto mejora la velocidad de trabajo, la capacidad de almacenamiento de información y también fortalece aspectos relacionados con la seguridad y confidencialidad de los datos. En nuestro Cesfam trabajan alrededor de 115 funcionarios y muchos equipos son utilizados por distintos profesionales durante la jornada, por lo que esta renovación representa un beneficio importante para el funcionamiento diario".

Por su parte, el director del Área de Salud de la Corporación Municipal, Víctor Fuentes, señaló que el proceso permitirá dejar prácticamente renovada toda la infraestructura tecnológica de los Cesfam de la comuna. "Con las entregas realizadas en los Cesfam Mateo Bencur, Juan Damianovic y ahora Carlos Ibáñez; sumadas al equipamiento del Cesfam 18 de Septiembre y al Thomas Fenton, podemos decir que la red comunal ha dado un salto importante en materia tecnológica. Nuestro objetivo es completar durante este año la renovación total de los computadores, incorporando equipos preparados para los desafíos actuales de la atención primaria, especialmente en ámbitos como la telemedicina y las plataformas digitales de salud. Con ello mejoramos las condiciones de trabajo de los equipos y entregamos una mejor respuesta a los usuarios".

La entrega de estos nuevos equipos forma parte del plan de fortalecimiento tecnológico impulsado por la Corporación Municipal de Punta Arenas, orientado a actualizar el equipamiento computacional de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, mejorar los procesos clínicos y administrativos, y facilitar el acceso de funcionarios y usuarios a las distintas plataformas digitales que apoyan la atención de salud.

FOTO CORTE PUQ NIEVE

CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS CONFIRMA 7 AÑOS DE PRESIDIO POR FEMICIDIO TENTADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

TERCERA ENTREGA DE COMPUTADORES A CENTROS DE SALUD FAMILIAR BUSCA AGILIZAR ATENCIONES

Leer Más

La inversión municipal permitirá modernizar la infraestructura tecnológica y optimizar los procesos clínicos y administrativos de los establecimientos.

La inversión municipal permitirá modernizar la infraestructura tecnológica y optimizar los procesos clínicos y administrativos de los establecimientos.

CESFAM CARLOS IBÁÑEZ (1)
nuestrospodcast
liceopolitecnico

CINCO ESTUDIANTES FUERON DETENIDOS TRAS RIÑA AL INTERIOR DEL LICEO POLITÉCNICO RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
CESFAM CARLOS IBÁÑEZ (1)

TERCERA ENTREGA DE COMPUTADORES A CENTROS DE SALUD FAMILIAR BUSCA AGILIZAR ATENCIONES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
BTSChile

LUZ VERDE PARA BTS: MINISTERIO DEL DEPORTE AUTORIZA EL USO DEL ESTADIO NACIONAL TRAS ACUERDO PARA PROTEGER LA CANCHA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
coremaxsalas

CONSEJERO MAX SALAS SOBRE ZONA FRANCA "EL MODELO QUE TENEMOS HOY DÍA ES EXACTAMENTE EL MODELO QUE LA REGIÓN NO NECESITA"

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250