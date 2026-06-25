Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

25 de junio de 2026

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ FONDOS PAIC A 37 ORGANIZACIONES

La entrega de estos recursos busca fortalecer iniciativas comunitarias y apoyar en el mejoramiento de viviendas en Punta Arenas.

PI 5
Con la entrega de cheques a 37 agrupaciones y organizaciones sociales, la Municipalidad de Punta Arenas concretó una nueva versión del Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias (PAIC) 2026, destinando cerca de 120 millones de pesos para proyectos orientados al mejoramiento de viviendas, cultura, seguridad y otras iniciativas que buscan elevar la calidad de vida de los habitantes de la comuna.

La ceremonia, realizada en el Centro Cultural Municipal, contó con la participación de representantes de las organizaciones beneficiadas. En la ocasión, el alcalde Claudio Radonich destacó el impacto de esta herramienta de financiamiento. "Una de las cosas más importantes es que 14 de estos fondos están destinados al mejoramiento de viviendas de nuestros vecinos. Por ejemplo, al cambio de ventanas, puertas y accesos, además de iniciativas relacionadas con cultura y seguridad. Estamos hablando de 120 millones de pesos que finalmente benefician a muchos vecinos y que complementan las subvenciones que entrega la Municipalidad".

Asimismo, el jefe comunal destacó el interés que genera este fondo concursable, precisando que este año se recibieron más de 80 postulaciones, de las cuales menos de la mitad logró adjudicarse recursos. Por ello, reiteró la importancia de participar en las capacitaciones que el municipio desarrolla cada año para apoyar a las organizaciones durante el proceso de postulación.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra la Junta de Vecinos Villa Selknam. Su representante, Gerardo Díaz, valoró la obtención de recursos para mejorar las viviendas de los vecinos del sector. "Estamos contentos por los vecinos, porque son proyectos que postulamos para el mejoramiento de viviendas", señaló Díaz, agregando que fueron 16 personas las beneficiadas y que los recursos serán utilizados principalmente para el cambio de ventanas y puertas.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación Ñandú, Yohana Vásquez, destacó el esfuerzo realizado por los integrantes de la organización para concretar la adjudicación del proyecto. "Después de un arduo trabajo como agrupación, pudimos sacarlo adelante. Es fantástico haber recibido este cheque y representa un orgullo para nosotros. Es mi primer cheque, así que estoy muy contenta. Lo utilizaremos para el mejoramiento de viviendas de nuestros socios; en esta oportunidad postulamos 15 personas", indicó.

Finalmente, desde el municipio recordaron que durante febrero se abrirá el proceso de postulación al Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias (PAIC) 2027, invitando a las organizaciones interesadas a participar de las capacitaciones y asesorías que se ofrecerán para apoyar la formulación de proyectos.
Biblioteca-de-Archivos-de-Magallanes

ALCALDE RADONICH PROPONE QUE NUEVA BIBLIOTECA REGIONAL LLEVE EL NOMBRE DE MATEO MARTINIC

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ FONDOS PAIC A 37 ORGANIZACIONES

Leer Más

La entrega de estos recursos busca fortalecer iniciativas comunitarias y apoyar en el mejoramiento de viviendas en Punta Arenas.

La entrega de estos recursos busca fortalecer iniciativas comunitarias y apoyar en el mejoramiento de viviendas en Punta Arenas.

PI 5
nuestrospodcast
PATAGONIA LIGHT FESTIVAL (1)

PATAGONIA LIGHT FESTIVAL ENCIENDE PUNTA ARENAS DESDE MAÑANA JUEVES

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
PI 5

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ FONDOS PAIC A 37 ORGANIZACIONES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
ctci

CONSEJERA DEL CTCI DESTACA PROTAGONISMO DE LAS REGIONES EN NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIENCIA E INNOVACIÓN

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PLAZA JUSTICIA HOSPITAL6

SERVICIOS DE JUSTICIA ATENDERÁN ESTE JUEVES EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250