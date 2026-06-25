MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ FONDOS PAIC A 37 ORGANIZACIONES

Con la entrega de cheques a 37 agrupaciones y organizaciones sociales, la Municipalidad de Punta Arenas concretó una nueva versión del Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias (PAIC) 2026, destinando cerca de 120 millones de pesos para proyectos orientados al mejoramiento de viviendas, cultura, seguridad y otras iniciativas que buscan elevar la calidad de vida de los habitantes de la comuna.

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La ceremonia, realizada en el Centro Cultural Municipal, contó con la participación de representantes de las organizaciones beneficiadas. En la ocasión, el alcalde Claudio Radonich destacó el impacto de esta herramienta de financiamiento. "Una de las cosas más importantes es que 14 de estos fondos están destinados al mejoramiento de viviendas de nuestros vecinos. Por ejemplo, al cambio de ventanas, puertas y accesos, además de iniciativas relacionadas con cultura y seguridad. Estamos hablando de 120 millones de pesos que finalmente benefician a muchos vecinos y que complementan las subvenciones que entrega la Municipalidad".

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Asimismo, el jefe comunal destacó el interés que genera este fondo concursable, precisando que este año se recibieron más de 80 postulaciones, de las cuales menos de la mitad logró adjudicarse recursos. Por ello, reiteró la importancia de participar en las capacitaciones que el municipio desarrolla cada año para apoyar a las organizaciones durante el proceso de postulación.

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Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra la Junta de Vecinos Villa Selknam. Su representante, Gerardo Díaz, valoró la obtención de recursos para mejorar las viviendas de los vecinos del sector. "Estamos contentos por los vecinos, porque son proyectos que postulamos para el mejoramiento de viviendas", señaló Díaz, agregando que fueron 16 personas las beneficiadas y que los recursos serán utilizados principalmente para el cambio de ventanas y puertas.

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Por su parte, la presidenta de la Agrupación Ñandú, Yohana Vásquez, destacó el esfuerzo realizado por los integrantes de la organización para concretar la adjudicación del proyecto. "Después de un arduo trabajo como agrupación, pudimos sacarlo adelante. Es fantástico haber recibido este cheque y representa un orgullo para nosotros. Es mi primer cheque, así que estoy muy contenta. Lo utilizaremos para el mejoramiento de viviendas de nuestros socios; en esta oportunidad postulamos 15 personas", indicó.

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Finalmente, desde el municipio recordaron que durante febrero se abrirá el proceso de postulación al Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias (PAIC) 2027, invitando a las organizaciones interesadas a participar de las capacitaciones y asesorías que se ofrecerán para apoyar la formulación de proyectos.