ALCALDE RADONICH SE REÚNE CON BIMINISTRO ALVARADO PARA IMPULSAR LA EMPLEABILIDAD Y FORTALECER OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS

Una positiva reunión sostuvo el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, con el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quienes conversaron sobre los principales desafíos que enfrenta la comuna, especialmente en materia de empleabilidad, atracción de inversiones y seguridad.

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El alcalde Claudio Radonich calificó como "muy positiva" la reunión sostenida con el biministro, destacando la oportunidad de abordar una agenda amplia enfocada en las necesidades actuales de Punta Arenas. "Tuvimos una muy buena conversación con el ministro del Interior, donde pudimos ver temas de nuestra ciudad en un momento donde la delincuencia, en nuestro estilo magallánico, es un tema, también hablamos sobre el empleo, pero a través de una visión global. Quiero reconocer el gran conocimiento que tiene nuestro Ministro sobre lo que pasa en nuestra ciudad y, por cierto, su vínculo que tiene con nuestra región".

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Además, el jefe comunal valoró especialmente el conocimiento que posee el secretario de Estado resecto de la realidad regional y su permanente vínculo con Magallanes.

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En tanto, biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, destacó que es fundamental buscar caminos de cómo tener más oportunidades económicas productivas que generen en el mediano plazo puestos de trabajo. "Legislativamente se han aprobado iniciativas que van a permitir agilizar la aprobación de permisos de instalación, fundamentalmente, en el área de la salmonicultura, y eso trae asociado posteriormente mayor oportunidades y generaciones de empleo", concluyó.