HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES DESTACA AVANCES EN ATENCIÓN ONCOLÓGICA Y REFUERZA ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LISTAS DE ESPERA

Los avances del Plan Operativo de 90 días para pacientes oncológicos, las nuevas estrategias para disminuir las listas de espera, las medidas implementadas para proteger a los funcionarios frente a hechos de violencia y el llamado a utilizar adecuadamente la red asistencial fueron algunos de los temas abordados por la Dra. Francisca Sanfuentes Parga, directora (s) del Hospital Clínico de Magallanes, durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

La autoridad explicó que el establecimiento se sumó al plan nacional impulsado para resolver las atenciones oncológicas que presentaban retrasos al 31 de enero, tanto en patologías con Garantías Explícitas en Salud (GES) como en aquellas que no cuentan con esta cobertura.

"Se construyó un plan para ir abordándolo, resolviéndolos para ponernos al día con la resolución de esos casos y, por supuesto, asociado a eso llegó un presupuesto desde el nivel central para desarrollar distintas estrategias, ya que hemos venido implementando durante estos últimos meses", señaló.

Sanfuentes destacó que la iniciativa ha permitido contactar y atender a la gran mayoría de los pacientes que se encontraban en espera.

"Actualmente hay alrededor de 30 que no terminan su proceso, ya lo iniciaron, ya no termina su proceso, pero también esto tiene que ver con que hay muchas personas que se hicieron un examen, por ejemplo, que era la garantía inicial que estaba pendiente, y por algún motivo técnico o de la persona hubo que realizar un examen complementario (...), entonces todavía no se cierra el ciclo de atención, pero ya está contactado, ya están programadas las atenciones que requiere para poder completar esto", explicó.

La directora (s) precisó que una parte importante de las demoras se concentraba en procedimientos diagnósticos, especialmente endoscopías y colonoscopías, áreas donde históricamente existe una alta demanda y una capacidad limitada.

"Con esta estrategia buscamos ampliar los horarios, aumentar el equipamiento, fortalecer el recurso humano, pero todo eso tiene un límite. Por lo tanto, en este caso, a través del Plan de 90 días pudimos generar externalización o incorporar servicios de otros prestadores externos para poder complementar lo que nosotros tenemos", indicó.

Nuevo impulso para las listas de espera

Durante la conversación también abordó el programa financiado por el Gobierno Regional para disminuir las listas de espera no oncológicas, iniciativa que permitirá aumentar significativamente la capacidad de atención del hospital.

"Lo bueno de este programa es que también para algunas especialidades tiene esta atención integral que incluye la primera consulta, la resolución de los exámenes diagnósticos que requiere y una segunda consulta para ya definir el tratamiento. Entonces, más allá de cumplir con decir salió de la lista de espera, resuelve el problema de salud de la persona, que es lo que a nosotros nos interesa", afirmó.

Añadió que el fortalecimiento permitirá incrementar cerca de un 20% la capacidad de respuesta del recinto asistencial.

"Nos permite fortalecer la capacidad del hospital, el músculo del hospital; nos permite hacer extensiones horarias, hacer cirugía fuera de horario, hacer procedimientos (...) y considerando en global esto nos aumenta cerca de un 20% la capacidad, la oferta, digamos, la capacidad de respuesta del hospital en términos de lista de espera, cosa que es una muy buena noticia", sostuvo.

Protección a los equipos de salud

Otro de los temas abordados fue el aumento de situaciones de violencia hacia funcionarios de la salud, fenómeno que, según indicó, también afecta a Magallanes.

"Esto es una realidad. Es una realidad que es histórica, pero como tú bien dices con el tiempo se ha ido haciendo cada vez más presente también en nuestra sociedad magallánica (...) y también es una realidad en nuestros centros de salud", señaló.

La autoridad explicó que el hospital ha implementado protocolos de denuncia, acompañamiento a los trabajadores afectados y mejoras en materia de seguridad.

"Necesitamos que nuestros funcionarios también sepan que estas situaciones de conflicto o de agresiones, que pueden ser físicas o verbales, pueden pasar. El tema es que cuando pasen todos sepamos cuáles son las medidas que hay que tomar; el funcionario sepa que va a tener apoyo, va a ser resguardado por la institución", afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer una cultura de respeto entre usuarios y equipos de salud.

"Lo que nosotros buscamos es mantener y cultivar una relación de respeto, de respeto mutuo. Así como nosotros le debemos respeto y atender con todo el compromiso, el cariño y la vocación a nuestros usuarios, también necesitamos y esperamos que la comunidad valore y valide lo que están haciendo los equipos de salud y también se dirijan a los distintos funcionarios (...) con el mayor de los respetos que todos nos merecemos", expresó.

Uso adecuado de la red de urgencias

En materia asistencial, la directora (s) insistió en la importancia de que la comunidad utilice correctamente la red de atención, privilegiando los dispositivos de atención primaria para consultas de menor complejidad y reservando las urgencias hospitalarias para casos graves.

Explicó que el sistema de categorización utilizado en los servicios de urgencia responde a estándares internacionales y permite priorizar la atención según la gravedad clínica de cada paciente.

"Esta categorización es un sistema que permite ordenar la atención para que las personas que tienen problemas más graves o riesgo vital puedan atenderse primero. No es algo arbitrario; es una metodología que está súper validada y basada en la evidencia", indicó.

Actualización de datos de contacto

Finalmente, la Dra. Sanfuentes realizó un llamado a los usuarios del Hospital Clínico de Magallanes para mantener actualizados sus datos personales, con el fin de facilitar la coordinación de horas médicas y otras prestaciones.

"La invitación es a que todas las personas cuando tengan contacto con el hospital, cuando se acerquen, ya sea a retirar un medicamento de la farmacia, hacerse un examen o una consulta médica, aprovechen de actualizar sus datos en el SOME (...) es mucho más sencillo, más fácil y más rápido si en cada contacto que tengan con el hospital pueden aprovechar de revisar que esos datos estén correctos", concluyó.





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