MAGALLANES CONFORMA MESA REGIONAL DE MATERNIDAD PARA FORTALECER EL APOYO A LAS MADRES Y LAS FAMILIAS

Con la participación de autoridades regionales, organizaciones de la sociedad civil, establecimientos de salud, universidades, la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género constituyó la Mesa Regional de Maternidad de Magallanes y de la Antártica Chilena, instancia impulsada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que busca fortalecer el trabajo colaborativo y promover políticas públicas que apoyen a las mujeres, la maternidad y las familias.



La Mesa Regional de Maternidad forma parte de una iniciativa nacional impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y liderada por la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, cuyo propósito es generar espacios permanentes de diálogo y coordinación entre instituciones públicas, establecimientos de salud, universidades y organizaciones de la sociedad civil para abordar los desafíos asociados a la maternidad, la crianza, la conciliación de la vida familiar y laboral y los cuidados.



Durante la jornada se presentaron los lineamientos de funcionamiento de la Mesa, sus principales ejes de trabajo y la metodología que orientará sus sesiones durante el año, permitiendo levantar diagnósticos, compartir experiencias y construir propuestas que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas en estas materias.



La Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, destacó que la constitución de esta instancia responde a una prioridad del Gobierno para fortalecer el acompañamiento a las mujeres y sus familias.



"Esta Mesa obedece al énfasis que ha dado el Presidente José Antonio Kast, junto a nuestra ministra Judith Marín, por priorizar políticas públicas que favorezcan la maternidad y la protección de la familia. Queremos que ninguna mujer enfrente sola un proceso tan importante como la maternidad y, por ello, hoy damos un paso relevante al constituir esta instancia en Magallanes, donde instituciones públicas, establecimientos de salud, academia y organizaciones de la sociedad civil podrán trabajar de manera conjunta para construir propuestas que respondan a las necesidades de nuestra región."



Por su parte, el Secretario Regional Ministerial de Gobierno, Ángel Roa Alegría, valoró la conformación de la Mesa y el compromiso del Ejecutivo con las familias.



"El Presidente José Antonio Kast está preocupado por fortalecer a las familias y apoyar la maternidad. Por eso nos ha solicitado impulsar estas mesas de trabajo en todo el país, para que desde las regiones surjan propuestas que permitan seguir construyendo políticas públicas que entreguen mayores oportunidades y respaldo a las mujeres que deciden ser madres, con la certeza de que contarán con un Estado que las acompaña en una etapa tan importante de sus vidas."

La Mesa contará además con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, cuyo conocimiento y experiencia permitirán enriquecer el trabajo que se desarrollará durante el año.



En representación de Crianza Austral, programa ejecutado por CADI – UMAG y financiado por SENADIS, la terapeuta ocupacional Abigail Catelican destacó la importancia de incorporar una mirada inclusiva a la maternidad.



"Es un honor participar en esta Mesa porque cuando hablamos de maternidad también hablamos de la maternidad de mujeres con discapacidad. Hablar de maternidad y discapacidad es hablar de derechos, inclusión y participación. Durante mucho tiempo existieron prejuicios respecto del ejercicio de este rol parental, pero la experiencia nos ha demostrado que, cuando existe acompañamiento y articulación entre las instituciones, es posible entregar las herramientas necesarias para que madres y padres puedan ejercer plenamente su rol y desarrollar su proyecto de vida."



La conformación de esta instancia cobra especial relevancia para Magallanes, región que durante la última década ha experimentado una sostenida disminución de los nacimientos y donde las condiciones geográficas hacen aún más importante fortalecer las redes de apoyo y la coordinación entre las instituciones. A través de esta Mesa se impulsará un trabajo permanente orientado a promover iniciativas que favorezcan la maternidad, la crianza y el bienestar de las mujeres y las familias de la región.



