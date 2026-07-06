NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE ADELANTA SU MARCHA BLANCA PARA ESTE MARTES

La Municipalidad de Punta Arenas informó que la marcha blanca del nuevo Cesfam 18 de Septiembre comenzará mañana martes 7 de julio, adelantando en dos días la fecha inicialmente programada para el jueves 9. La decisión fue posible gracias al intenso trabajo realizado por los equipos de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), funcionarios del establecimiento y el Servicio de Salud Magallanes, quienes culminaron el proceso de traslado, habilitación y certificación de las nuevas dependencias.

Desde este martes, los más de 18 mil usuarios inscritos podrán acceder a sus prestaciones de salud directamente en el nuevo edificio ubicado en Mateo de Toro y Zambrano 1893. En tanto, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) inició su funcionamiento desde hoy lunes 6 de julio, de 17:00 a 23:30 horas, garantizando la continuidad de la atención de urgencias para la comunidad. La puesta en funcionamiento considera una marcha blanca que permitirá adaptar los flujos de atención y el funcionamiento interno del recinto antes de su inauguración oficial. Durante esta etapa, las agendas de atención funcionarán al 50% de su capacidad hasta el viernes, con el objetivo de evaluar los sistemas y realizar los ajustes necesarios.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el esfuerzo realizado para anticipar el inicio de las atenciones. "Quiero agradecer a todo el personal de la Cormupa y del Servicio de Salud que hizo posible adelantar la puesta en marcha de este centro de salud. Gracias a su compromiso, desde mañana comenzaremos la marcha blanca. No se trata de una inauguración, sino de un período de adaptación necesario para un recinto que triplica la superficie del antiguo Cesfam. Debemos ajustar recorridos, flujos de pacientes y de funcionarios para que todo opere con normalidad. Lo importante es que desde este martes los vecinos deberán acudir directamente a este establecimiento para recibir sus prestaciones, ya que todos los sistemas, fichas clínicas, computadores y equipos están completamente operativos".

La máxima autoridad comunal agregó que el objetivo de esta etapa es que tanto funcionarios como usuarios se familiaricen con las nuevas instalaciones. "Como ocurre en toda infraestructura nueva, pueden surgir ajustes menores propios del funcionamiento. Por eso esta marcha blanca permitirá verificar que todo opere correctamente mientras los usuarios conocen este moderno establecimiento, que representa un importante avance para la atención primaria de salud de nuestra comuna".

Por su parte, el secretario general de la Cormupa, Juan Araya, valoró el trabajo realizado por los funcionarios durante los últimos días para concretar el traslado. "Fue una semana muy intensa y quiero reconocer el compromiso de nuestros funcionarios. Trabajamos entre jueves y domingo realizando el traslado y verificando que todo estuviera funcionando correctamente para recibir a nuestros pacientes en condiciones seguras. El mayor desafío no fue mover equipamiento, porque gran parte ya estaba instalado, sino familiarizar al personal con los nuevos espacios y la tecnología disponible. Hoy ya están habilitados el SAPU, la atención de matrona, enfermería y todos los equipos necesarios para comenzar a funcionar".

El director del Cesfam 18 de Septiembre, Martín Arguedas, explicó que desde este martes estará disponible la totalidad de la oferta asistencial del establecimiento. "Comenzamos con toda la cartera de prestaciones del Cesfam: atención médica, farmacia, rehabilitación, salas IRA y ERA, ginecología, enfermería, nutrición, trabajo social y SAPU, entre otras. Durante estos días trabajamos en la inducción de nuestros funcionarios para que conozcan el nuevo recinto y puedan orientar adecuadamente a los usuarios. Nuestro principal objetivo es que las personas tengan una buena experiencia desde el primer día".