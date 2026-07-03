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3 de julio de 2026

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL MOP CULMINA CICLO REGIONAL DE CAPACITACIONES PARA FORTALECER LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE MAGALLANES

Durante junio se desarrollaron cuatro jornadas de formación en Punta Arenas y Puerto Natales, dirigidas a operadores y dirigentes de los Servicios Sanitarios Rurales, con foco en la operación técnica, la gestión administrativa y la formulación de proyectos para fortalecer el abastecimiento de agua potable en las comunidades rurales.

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​La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas, a través de su Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (SSR), finalizó un ciclo regional de capacitaciones desarrollado durante junio en Punta Arenas y Puerto Natales, instancia que reunió a operadores, dirigentes y representantes de los distintos Servicios Sanitarios Rurales de Magallanes con el propósito de fortalecer las competencias técnicas y administrativas necesarias para asegurar la continuidad y calidad del abastecimiento de agua potable en los sectores rurales de la región.

 
El programa contempló cuatro jornadas de trabajo organizadas en dos líneas de capacitación. La primera estuvo orientada a los operadores de los sistemas, quienes actualizaron conocimientos sobre operación de plantas, tratamiento del agua, dosificación de productos químicos, interpretación de análisis de calidad, funcionamiento de equipos hidráulicos y preparación del Plan Operación MOP Invernal 2026. La segunda estuvo dirigida a dirigentes de comités y cooperativas, abordando materias relacionadas con gestión financiera y contable, registros administrativos, participación de los socios, formulación de proyectos y acceso a fuentes de financiamiento.

 
El director regional de Obras Hidráulicas, Jorge Martinic García, destacó que estas instancias forman parte del acompañamiento permanente que realiza la institución a los Servicios Sanitarios Rurales de la región, entregando herramientas concretas para mejorar tanto la operación como la gestión de las organizaciones que administran el suministro de agua potable.

 
Las jornadas también promovieron el intercambio de experiencias entre representantes de distintos Servicios Sanitarios Rurales de la región, permitiendo compartir buenas prácticas y conocer experiencias exitosas implementadas en otras zonas del país.

 
Cristian Contreras, operador de la planta de agua potable de Cerro Castillo, valoró especialmente el carácter práctico de las capacitaciones. "Las jornadas son bien didácticas, bien claras, útiles, sobre todo para la gente que se viene integrando, siempre hay gente nueva que entra a estos sistemas y que se está iniciando en este rubro y siempre es muy interesante conocer estos detalles”, comentó.

 
Desde la perspectiva de la gestión administrativa, Yolanda Paredes Fernández, administrativa del Comité de Agua de Huertos Familiares, destacó que “estos talleres son un apoyo importante para fortalecer tanto la gestión administrativa como el trabajo conjunto con los directorios, siempre pensando en el beneficio de nuestras comunidades".

 
Por su parte, el subdirector regional de Servicios Sanitarios Rurales, Saúl Ríos Arriagada, valoró la alta participación de operadores y dirigentes, señalando que el fortalecimiento de sus capacidades permite enfrentar de mejor manera los desafíos operacionales, administrativos y financieros que presentan los sistemas, contribuyendo a entregar un servicio seguro y de calidad a las comunidades rurales.

 
Con el cierre de este primer ciclo de capacitaciones, el Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, señaló que “la Dirección de Obras Hidráulicas reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades de los Servicios Sanitarios Rurales de Magallanes mediante instancias de formación y acompañamiento técnico”.

 
Sostuvo que este trabajo tendrá continuidad en septiembre, cuando se desarrollen dos nuevos encuentros en Punta Arenas y Puerto Natales, dirigidos a los mismos operadores y dirigentes participantes, con el propósito de profundizar y seguir promoviendo una gestión cada vez más eficiente, sostenible y preparada para responder a los desafíos del abastecimiento de agua potable en las comunidades rurales de la región.

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