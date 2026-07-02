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2 de julio de 2026

ISL MAGALLANES INICIA DEVOLUCIÓN DE COTIZACIONES PAGADAS EN EXCESO POR EMPRESAS ADHERIDAS

El Instituto de Seguridad Laboral inició el proceso anual de devolución de cotizaciones pagadas en exceso, beneficiando a 27 empresas de Magallanes con más de $2,6 millones, trámite que podrá realizarse hasta el 31 de julio.

Campaña devolución de excesos ISL 2026

El Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de la región de Magallanes comenzó el proceso de reembolso a las entidades empleadoras que pagaron cotizaciones en exceso durante el año. Se trata de una iniciativa anual que lleva adelante el ISL como único organismo público administrador del Seguro Social contra Riesgos y Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, establecido en la Ley 16.744.

 
En la región la institución restituirá un total de $2.665.519, distribuidos entre 27 empresas, lo que representa un alivio económico relevante para las micro y pequeñas empresas de la región. A nivel nacional, los montos a devolver en 2026 ascienden a $183.034.612 y comprenden a 1.792 empresas en todo el país.

 
Estos excesos son el resultado de errores en los valores de pago durante el proceso mensual de recaudación de cotizaciones, situación que puede generar tanto deudas previsionales como sobrepagos.

 
Al respecto, el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, señaló que: "como Gobierno, estamos comprometidos con apoyar a las empresas, especialmente a las micro y pequeñas, facilitando procesos que les permitan recuperar recursos que les pertenecen. Esta devolución de cotizaciones pagadas en exceso, que realiza el Instituto de Seguridad Laboral, refleja el compromiso del Estado con una gestión transparente y eficiente de los recursos del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Invitamos a todas las entidades empleadoras de Magallanes a revisar si son beneficiarias de este proceso y realizar el trámite dentro del plazo establecido, ya que estos recursos pueden contribuir al desarrollo de sus actividades y al fortalecimiento del empleo formal en nuestra región”.
Por su parte, la directora regional (s) de ISL Magallanes, Catherine Rojas Abello, explicó que el proceso comenzó el 23 de junio y estará disponible hasta el 31 de julio de 2026.

 
“Como Instituto de Seguridad Laboral, nuestro compromiso es asegurar que las empresas adheridas recuperen oportunamente los recursos que les corresponden. Invitamos a todas las entidades empleadoras de la región a revisar si son beneficiarias de esta devolución y realizar el trámite dentro del plazo establecido”, señaló.

 
Las entidades empleadoras beneficiadas podrán consultar si les corresponde la devolución ingresando el RUT de la empresa en el sitio web del servicio, www.isl.gob.cl o acercándose a la sucursal del servicio en la región, ubicada en Libertador Bernardo O’Higgins N°824, Punta Arenas. Dado que el proceso finaliza el 31 de este mes, las autoridades reiteraron el llamado a realizar la revisión y el trámite oportunamente para acceder a este beneficio.

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