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30 de junio de 2026

TABSA REFUERZA ITINERARIOS DURANTE EL CARNAVAL DE INVIERNO

Los horarios, reservas y compra de pasajes pueden realizarse en tabsa.cl, a través de la aplicación Tabsa o en forma presencial en las oficinas de la compañía.

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Con el propósito de incentivar y facilitar el traslado de los fueguinos que deseen participar en el Carnaval de Invierno, TABSA dispuso el reforzamiento de la conectividad entre Porvenir y Tierra del Fuego para este domingo 5 de julio, informaron desde la empresa.

 

Es así como se dispuso un zarpe desde Punta Arenas a las 9.30 horas regresando desde Bahía Chilota a las 14.00 horas lo que permitirá a los interesados asistir al evento central de las Invernadas 2026. Para ese mismo día se dispuso un viaje de retorno a la capital de Tierra del Fuego zarpando a las 22 horas desde Tres Puentes.

 

Desde TABSA también se informó que el lunes 6 de julio se dispuso el zarpe del Pathagon desde Porvenir a las 10 horas, desde Punta Arenas a las 13 horas retornando desde Tierra del Fuego a las 19 horas.

Los horarios, reservas y compra de pasajes pueden realizarse en tabsa.cl, a través de la aplicación Tabsa o en forma presencial en las oficinas de la compañía.

los bunkers

ESTE VIERNES LOS BUNKERS ABRIRÁN LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO EN PUNTA ARENAS

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