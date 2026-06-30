TABSA REFUERZA ITINERARIOS DURANTE EL CARNAVAL DE INVIERNO

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El Mandatario afirmó que el Ejecutivo está preparando alternativas para enfrentar delitos cometidos por jóvenes instrumentalizados por el crimen organizado. Además, mencionó brevemente la ley de reconstrucción y aseguró que se reforzará el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas para Magallanes.
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