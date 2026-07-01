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1 de julio de 2026

JUEGO DE ESTRATEGIA FORTALECIÓ LA PREVENCIÓN COMUNITARIA EN PUNTA ARENAS

La actividad reunió a niñas, niños, adolescentes y personas adultas de Villa Nelda Panicucci en torno a un juego de estrategia que fortalece habilidades cognitivas, la convivencia y entorno de protección frente al consumo de alcohol y otras drogas. La iniciativa fue impulsada por el programa SENDA Previene Punta Arenas, ejecutado por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

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​Fomentar la participación comunitaria y fortalecer condiciones de protección frente al consumo de alcohol y otras drogas fue el objetivo del Primer Torneo del Juego de las Amazonas, actividad realizada en la Junta de Vecinos Villa Nelda Panicucci, donde niñas, niños, adolescentes y personas adultas compartieron una jornada marcada por la estrategia, el aprendizaje y la sana convivencia.

 
La iniciativa fue organizada por el equipo del programa SENDA Previene Punta Arenas, ejecutado por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, en conjunto con vecinos y vecinas del sector y docente de The British School, como parte del trabajo preventivo que se desarrolla permanentemente en los barrios para promover estilos de vida saludables y fortalecer la cohesión social.

 
En la actividad hubo una activa participación de personas que disputaron el torneo, demostrando que el juego constituye una herramienta que favorece la integración entre generaciones y el desarrollo de habilidades como el pensamiento estratégico, la resolución de problemas, la toma de decisiones y el respeto por las reglas.

 
La directora regional (S) de SENDA Magallanes, Lorna Retamal Palma, destacó que este tipo de iniciativas forman parte del enfoque preventivo que impulsa el servicio en los distintos territorios.

 
"La prevención se construye generando espacios de encuentro donde las personas fortalecen sus vínculos y participan activamente en su comunidad. Cuando niñas, niños, adolescentes, familias y vecinos comparten experiencias positivas como este torneo, se fortalecen factores protectores fundamentales, como el sentido de pertenencia, la participación, la confianza y las redes de apoyo, elementos que contribuyen a disminuir condiciones riesgosas asociadas al consumo de alcohol y otras drogas."

 

La autoridad agregó que "como SENDA promovemos una prevención que involucra a toda la comunidad, porque sabemos que los entornos protectores se construyen entre todas y todos. El juego, la participación y el trabajo colaborativo son herramientas que permiten desarrollar habilidades para la vida y fortalecer comunidades más cohesionadas y resilientes."
El torneo fue guiado por los profesores Sebastián Montiel, de The British School, y Esteban Sánchez, del equipo SENDA Previene Punta Arenas, quienes impulsan este espacio de aprendizaje y práctica del Juego de las Amazonas, disciplina que ha despertado un creciente interés entre niños, niñas y jóvenes del sector.

 
En la competencia, el primer lugar fue obtenido por Juan Pablo Castro, mientras que Bruno Olivares alcanzó el segundo puesto y Cristian Maldonado obtuvo el tercer lugar.

 
Desde SENDA Magallanes destacaron que estas iniciativas se enmarcan en la estrategia de prevención comunitaria que busca fortalecer los recursos y capacidades de los barrios para promover el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes, entendiendo que una comunidad organizada, participativa y con espacios de encuentro constituye uno de los principales factores protectores frente al consumo de alcohol y otras drogas.

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